Immer mehr Menschen entscheiden sich für Luft-Wasser-Wärmepumpen als Heizalternative. Wir verraten euch mehr über Funktion, Stromverbrauch und Kosten.

In Zeiten des Klimawandels und der ständig ansteigenden Energiepreise suchen immer mehr Haushalte nach kosteneffizienten Heizsystemen, welche gleichzeitig auch nachhaltig sind. Eine Option, die gleich beide Kriterien erfüllt, ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Aber was genau ist das eigentlich? In diesem Beitrag nehmen wir die Heizalternative genauer unter die Lupe.

Im Internet kursieren viele Ideen rund ums Sparen von Heizkosten. Welche davon sicher nichts taugen, erfahrt ihr im Video.

Wie funktioniert die Luft-Wasser-Wärmepumpe?

Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus der Umgebungsluft nutzt, um Wasser für den Heizkreislauf zu erwärmen. Sprich, die Wärmepumpe saugt die Umgebungsluft durch einen Ventilator an. Diese wird dann durch ein Kühlmittel geleitet. Hierbei wird die Wärme aus der Luft auf das Kühlmittel übertragen und dieses wird hierdurch erhitzt. Im nächsten Schritt wird das heiße Kühlmittel durch einen Kompressor geleitet. Hier wird der Druck erhöht und somit auch die Temperatur. Anschließend fließt das heiße Kühlmittel durch ein sogenanntes Expansionsventil, wo der Druck wieder abgebaut wird. Das Kühlmittel kühlt ab und wird durch den Verdampfer geleitet, welcher das Wasser im Heizkreislauf erhitzt. Das erhitzte Wasser wird schließlich in den Boiler- oder Pufferspeicher geleitet.

Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch und Kosten

Zwar ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe in der Anschaffung nicht gerade günstig. Die Kosten belaufen sich hier im Durchschnitt zwischen 12.000 und 15.000 Euro. Dennoch kann die Heizungsanlage eine lohnende Investition sein, um auf Dauer Energiekosten zu sparen. Im Vergleich zu anderen Heizsystem arbeitet die Luft-Wasser-Wärmepumpe nämlich sehr energieeffizient. Je nach Anlage benötigt die Luft-Wasser-Wärmepumpe etwa 20 bis 25 Prozent Strom als Antriebsenergie. Das bedeutet, dass für die Produktion von zehn Kilowattstunden nutzbarer Wärme ein Stromverbrauch von etwa zwei Kilowattstunden Strom benötigt wird.

