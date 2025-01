20 Prozent Rabatt bei Amazon: Dieses geniale Gadget muss in jede Reisetasche

Wer öfter in Hotels oder vor allem auch in Ferienwohnungen übernachtet, kennt das folgende Problem: wenige oder manchmal nur eine einzige Steckdose neben dem Bett. Und die ist dann meist von der Nachttischlampe belegt. Wie soll man da sein iPhone, Tablet und mehr über Nacht laden? Die Lösung: ein 5-in-1-Steckdosenadapter – aktuell für kurze Zeit mit 20 Prozent Rabatt bei Amazon erhältlich.

Günstiger bei Amazon: 5-in-1-Steckdosenadapter mit USB-C- und USB-A-Anschlüssen

Der Steckdosenadapter von Tessan ist nicht nur für uns ein unverzichtbares Reisezubehör. Regulär kostet er bei Amazon etwas über 20 Euro, gegenwärtig zahlt ihr aber für kurze Zeit nur 16,14 Euro und spart so 20 Prozent (bei Amazon ansehen).

TESSAN USB-Steckdosenadapter 5 in 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.01.2025 15:17 Uhr

Wie lange der Aktionspreis gilt, verrät Amazon leider nicht. Daher besser nicht zu lange überlegen. Übrigens: Wollt ihr noch Versandkosten sparen? Dann nutzt eine Prime-Mitgliedschaft (30 Tage kostenlos testen). Alternativ könnt ihr weitere Artikel zur Bestellung hinzufügen. Ab einem Warenkorbwert von 39 Euro erlässt Amazon auch so die Versandgebühren.

Tessan 5-in-1-Steckdosenadapter

Der 5-in-1-Steckdosenadapter von Tessan bietet gleich fünf Verbindungen. Durchgeschleift wird zunächst der normale Stromanschluss (240 Volt), an den Geräte mit maximal 3600 Watt angeschlossen werden können. Für die Nachttischlampe in der Ferienwohnung mehr als ausreichend. Zusätzlich gibt es jeweils zwei USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse (maximal 30 Watt). Damit lassen sich eure Smartphones, iPads, AirPods und mehr ganz bequem gleichzeitig laden. In fremden Betten müsst ihr euch also nicht mehr entscheiden, ob ihr euer Handy im Dunklen aufladet oder darauf verzichtet, dafür aber Licht habt – jetzt geht endlich beides.

Kompakt und für gut befunden

Praktisch: Viel Platz nimmt der Adapter nicht weg. Mit Abmessungen von 8 × 6 × 4,2 Zentimetern passt er problemlos in jede Reisetasche. Aber auch daheim ist der Steckdosenadapter äußerst nützlich. Er eignet sich überall dort, wo es zu wenige Steckdosen gibt, ihr aber nicht gleich eine große Steckdosenleiste verwenden möchtet, nur um eure elektronischen Geräte zu laden.

Und was taugt der Adapter in der Praxis? Bei Amazon vergeben Kundinnen und Kunden im Durchschnitt solide 4,0 von 5 Sternen. 76 Prozent der Bewertungen verteilen 5 bzw. 4 Sterne – durch und durch ein positives Fazit. Wer in Hotels und Ferienwohnungen nicht mehr böse überrascht werden möchte, sollte sich die Anschaffung dieses nützlichen kleinen Adapters unbedingt überlegen.