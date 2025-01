5 Stück für 50 Euro: Amazon verkauft unverzichtbare Helfer für Küche und Keller

Ob undichte Waschmaschine im Keller, tropfender Geschirrspüler in der Küche oder ein Leck an der Heizung: Wasserschäden können überall im Haus entstehen. Ein 5er-Set bei Amazon verspricht jetzt die Lösung. Smarte Sensoren überwachen gefährdete Bereiche rund um die Uhr und melden Lecks sofort per App – selbst wenn niemand zu Hause ist.

Amazon verkauft WLAN-Wassermelder-Set mit App-Steuerung

Die Kosten für einen durchschnittlichen Wasserschaden in deutschen Haushalten können schnell in die Tausende gehen – ganz zu schweigen vom Stress, den so ein Schaden mit sich bringt. Abhilfe schaffen WLAN-Wassermelder, die als digitale Wächter vor Lecks warnen. Ein 5er-Set bestehend aus 4 WLAN-Wassermeldern plus Basisstation gibt es aktuell bei Amazon für 48,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) – satte 30 Prozent günstiger als sonst.

WLAN-Wassermelder Melden zuverlässig Lecks aus Spülmaschine, Waschmaschine, Schläuchen usw. Vier WLAN-Wassermelder + Basisstation. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.01.2025 17:03 Uhr

Mit jeweils sechs Wassersonden – zwei an der Oberseite und vier am Boden – erfassen sie zuverlässig sowohl tropfendes Wasser von oben als auch Wasseransammlungen ab einer minimalen Tiefe von 0,4 mm. Das macht sie besonders effektiv in verschiedenen Risikobereichen: Ein Sensor überwacht die Waschmaschine im Keller, einer den Geschirrspüler in der Küche, einer die Heizungsanlage und einer das Bad – so entsteht ein flächendeckendes Frühwarnsystem. Dank der hohen Schutzklasse IP67 arbeiten die Sensoren auch in feuchten Umgebungen ohne Probleme.

Die Stärke des Systems liegt in seiner Vernetzung: Über WLAN kommunizieren die Sensoren mit der zentralen Basisstation, die bei erkanntem Wasser einen bis zu 100 dB lauten Alarm auslöst. Parallel dazu erfolgt eine Push-Benachrichtigung auf das Smartphone. Die zugehörige App bietet dabei umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten – von der Anpassung der Alarmlautstärke bis hin zu temporären Stummschaltungen.

Besonders praktisch: Mit einer Funkreichweite von bis zu 500 Metern lassen sich auch entfernte Bereiche wie Keller oder Garagen überwachen. Die Batterielaufzeit von bis zu drei Jahren gewährleistet dabei einen wartungsarmen Betrieb.

Für wen lohnt sich das WLAN-Wassermelder-Set bei Amazon?

Das smarte Wassermelder-Set eignet sich besonders für Hausbesitzer und Mieter, die ihr Zuhause umfassend vor kostspieligen Wasserschäden schützen möchten. Die Kombination aus vier präzisen Sensoren und App-basierter Fernüberwachung macht es zum zuverlässigen Helfer – vor allem für Menschen, die häufig unterwegs sind oder eine Zweitwohnung besitzen.



Einziger Wermutstropfen: Der Alarmton ertönt nur an der Basisstation, nicht an den Sensoren selbst. Wer dies als wichtig erachtet, sollte zu einem anderen Modell greifen.

