Amazon verkauft einen der besten Balkonkraftwerk-Speicher 300 Euro günstiger

Der Winter hat Deutschland zwar fest im Griff und die Sonne zeigt sich aktuell auch kaum, doch genau das ist die richtige Zeit, um sich einen Balkonkraftwerk-Speicher anzuschaffen. Die Preise sind niedrig und ihr könnt so viel Geld sparen. Aktuell gibt es die Solix Solarbank 2 Plus mit einem dicken Rabatt bei Amazon.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anker Solix Solarbank 2 Plus günstig bei Amazon

Die Anker Solix Solarbank 2 Plus gehört meiner Erfahrung nach zu den besten Balkonkraftwerk-Speichern. Ihr bekommt ein wirklich gut funktionierendes All-in-One-System mit großem Akku und integriertem Wechselrichter zum attraktiven Preis. Aktuell sogar noch günstiger, denn ihr erhaltet bei Amazon 300 Euro Rabatt auf den Kauf, sodass ihr am Ende bei nur 699 Euro landet (bei Amazon anschauen).

Anzeige

Anker Solix Solarbank 2 E1600 Plus Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.01.2025 14:35 Uhr

An diesen Balkonkraftwerk-Speicher müsst ihr nur noch zwei Solarmodule anschließen und habt ein laufendes System, das sich bei Bedarf von 1,6 kWh auf bis zu 9,6 kWh aufrüsten lässt (bei Amazon anschauen). Die Akku-Speicher werden dabei einfach gestapelt und ihr könnt mehr speichern, wenn die Sonne im Sommer wieder ordentlich Gas gibt.

Anzeige

Die 1,6 kWh, die in der Anker Solix Solarbank 2 Plus verbaut sind, reichen aber schon einmal aus, sodass ihr viel weniger Energie an euren Netzbetreiber verschenkt. Fallen die Preise der Zusatzspeicher später, dann könnt ihr bei Bedarf aufrüsten.

Was taugt die Anker Solix Solarbank 2 Plus?

Ich habe im vergangenen Jahr die Solix Solarbank 2 Pro getestet und war begeistert. Im Vergleich zur ersten Balkonkraftwerk-Speicher-Generation hat Anker alle Kritikpunkte beseitigt und ein hervorragend funktionierendes Produkt auf den Markt gebracht.

Anzeige

Plus und Pro unterscheiden sich nur in wenigen Punkten. Beim Pro-Modell könnt ihr vier Solarmodule anschließen und habt noch eine Steckdose zur Verfügung. Beim Plus-Modell sind es nur maximal zwei Solarmodule. Doch das reicht für den normalen Alltag aus und ist mehr als genug. Ich kann euch die Geräte nur empfehlen, besonders weil ihr den Speicher ganz einfach aufrüsten und mit einem Smart Meter erweitern könnt (bei Amazon anschauen).

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.