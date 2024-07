Anker Solix Solarbank 2 Pro im Preisverfall: Bester Balkonkraftwerk-Speicher mit Smart Meter

Wenn ihr euch ein Balkonkraftwerk mit Speicher kaufen wollt, das die Nulleinspeisung per Smart Meter beherrscht, dann geht aktuell kein Weg vorbei an der Anker Solix Solarbank 2 Pro. Dieser Akku-Speicher hat im Test hervorragend abgeschnitten und wird aktuell im Set mit Solarmodulen deutlich günstiger verkauft.

Anker Solix Solarbank 2 Pro im Preisverfall

Der neue Anker-Speicher für Balkonkraftwerke Solix Solarbank 2 Pro ist erst wenige Wochen auf dem Markt. Wenn ihr die Aktion für Vorbesteller verpasst habt, könnt ihr jetzt noch einmal zuschlagen. Im Rahmen des Amazon Prime Day hat Anker den Speicher nämlich teilweise deutlich im Preis reduziert. Wenn ihr euch selbst umschauen wollt, dann könnt ihr das auf der Aktionsseite von Anker machen (bei Anker anschauen). Nachfolgend stelle ich euch die in meinen Augen besten Sets vor und verrate euch, wie viel ihr spart. Die Angebote gelten nur am 16. und 17. Juli 2024.

Mit diesem Set könnt ihr das Maximum in Deutschland ausreizen. (Bildquelle: Anker)

Wenn ihr Platz habt und das volle Potenzial der Solix Solarbank 2 Pro mit den in Deutschland zulässigen maximalen 2.000 Watt Solarleistung ausschöpfen wollt, dann hat Anker das perfekte Set für euch zusammengestellt. Ihr bekommt den Akku-Speicher mit integriertem Wechselrichter, vier 500-Watt-Solarmodule und das Smart Meter für 1.699 Euro statt 2.299 Euro (bei Anker anschauen). Ihr spart 600 Euro.

Habt ihr keinen Platz für vier Solarmodule, dann solltet ihr die Version mit den bifazialen Modulen wählen, um mehr Sonne einzufangen. Das Set setzt sich aus der Solix Solarbank 2 Pro, zwei 435-Watt-Solarmodulen und dem Smart Meter für 1.199 Euro statt 1.499 Euro zusammen (bei Anker anschauen). Ihr spart immerhin 300 Euro.

Weitere Prime-Day-Angebote findet ihr hier:

Was taugt der Anker-Speicher Solix Solarbank 2 Pro?

Anker hat mit der 2. Generation seines Balkonkraftwerk-Speichers so gut wie alles richtig gemacht. Während die erste Generation echte Schwächen hatte, habe ich diese im Test der Solix Solarbank 2 Pro nicht mehr gefunden. Der Speicher kann jedes Solarmodul einzeln ansprechen, hat einen integrierten Wechselrichter, der bis zu 2.400 Watt verkraftet, kann bis zu 800 Watt ins Hausnetz ausgeben, verfügt über einen Speicher von 1,6 kWh und eine Steckdose für den Fall, dass der Strom ausfällt. Selbst im Winter müsst ihr keine Sorgen haben, denn es ist eine Akku-Heizung verbaut.

Im Test der Anker Solix Solarbank 2 Pro hatte ich zwei Zusatzakkus im Einsatz. (Bildquelle: GIGA)

Das volle Potenzial wird aber erst in Verbindung mit dem Smart Meter ausgeschöpft. Dieses misst den Stromverbrauch in eurem Haushalt in Echtzeit und stellt nur so viel Energie zur Verfügung, wie gerade verbraucht wird. So könnt ihr wie bei einer Solaranlage auf dem Dach eine Nulleinspeisung fahren. Reichen euch die 1,6 kWh an Speicher nicht, könnt ihr weitere Akkus kaufen und das System stapeln. Fast 10 kWh sind so möglich, wenn ihr merkt, dass ihr mit der Zeit mehr benötigt. Für mich persönlich ist der Anker Solix Solarbank 2 Pro der aktuell beste Akku-Speicher für Balkonkraftwerke.