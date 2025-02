Strom- und Gasanbieter wechseln oder warten? Verbraucherzentrale spricht Klartext

Ich habe gerade gewechselt

Ich persönlich habe in diesem Jahr meinen Gas- und Stromanbieter gewechselt, weil mein alter Anbieter zur Vertragsverlängerung mehr Geld pro kWh und mehr Grundgebühr wollte. So spare ich bei Strom und Gas etwa 150 Euro im Jahr. Mein Stromverbrauch ist aber auch relativ gering. Ich brauche beispielsweise durch mein Balkonkraftwerk nur noch 1.000 kWh Strom im Jahr, statt vorher 1.300 bis 1.400 kWh. Der Gasverbrauch ist gefallen, trotzdem müsste ich durch die gestiegenen Preise viel mehr zahlen. So konnte ich den Aufpreis in Grenzen halten und bin damit zufrieden.