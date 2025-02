021188247770 ruft mit Fake-Handy-Nummern an!

Die Fritzbox zeigt die echte Nummer 021188247770 an, wenn wieder einmal Anrufe mit Handy-Vorwahlen wie der „015510“ kommen. Diese Kriminellen haben sich auf unerlaubte Werbung sowie Betrug mit gestohlenen Daten spezialisiert und man sollte Gespräche mit ihnen unbedingt vermeiden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Die Kölner Telefonnummer 021188247770 steckt hinter mehreren Betrugsmaschen, die sich mit gefälschten Handy-Nummern bei ihren Opfern melden. Ein Callcenter mit schlecht deutschsprechenden Mitarbeitern soll euch um euer Geld bringen. Dazu geben sie sich mal als Mitarbeiter der deutschen Lottogesellschaft aus und dann wieder als Berater der Pflegeversicherung.

SPAM-Anrufe erkennen, abwehren und blockieren Abonniere uns

auf YouTube

Für welche Tricks ist die Nummer 021188247770 bekannt?

Die Anrufe erfolgen fast jeden Tag zu wechselnden Zeiten.

Die eigentliche Nummer wird meist hinter gefälschten Handy-Nummern versteckt, die mit 015510 beginnen. Diese Methode nennt sich Call-ID-Spoofing. Dabei übersendet ein Wählcomputer eine Rufnummern-Kennung, die bei Bedarf gewechselt werden kann.

Manchmal ist eine Bandansage zu hören, die kostenlose Pflegemittel verspricht, wenn man die Taste 1“ drückt. In dem Fall haben die Opfer häufig „alt klingende“ Vornamen und man versucht im folgenden Gespräch, ihnen verschiedene Waren oder Versicherungen aufzudrängen.

In anderen Fällen melden sich die Anrufer als „Deutsche Klassenlotterie“ und behaupten, man habe bei einer Verlosung einen Zustimmungshaken gesetzt, sodass nun ein kostenpflichtiges Abo aktiv wird. Die bislang angesammelten Kosten seien sehr hoch, könnten aber erlassen werden, wenn man ein Kurzabo abschließt.

In allen Fällen greifen die Betrüger auf gestohlene persönliche Daten zurück und kennen von ihren Opfern zumindest den Namen und die Adresse. Allerdings sind diese Daten nicht immer ganz aktuell. Sie stammen also vermutlich aus einem älteren Datendiebstahl.

Anzeige

Natürlich stimmen diese Behauptungen nicht und ihr habt keine negativen Folgen zu befürchten, wenn ihr die Anrufer ignoriert, einfach auflegt und die Nummern blockiert.

So lässt sich die Nummer einfach blockieren

Das Hauptproblem beim Blockieren dieser Nummer besteht darin, dass sie nicht direkt angezeigt wird. Zwar zeigt die Fritzbox die verborgene Nummer 021188247770 an, aber auf dem Handy oder mit anderen Telefon-Routern seht ihr nur die gefälschten Handynummern. Hier ist es anzuraten, die Vorwahlbereich der angezeigten Nummern pauschal zu sperren. Also beispielsweise alle Anrufe die mit der Nummer 015510* beginnen. Das funktioniert bei Android, in der Fritzbox sowie im Telekom-Festnetz gut. Nur beim iPhone müsst ihr jede Nummer einzeln blockieren.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.