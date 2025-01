+44 (0044) als Vorwahl? Vorsicht vor Anrufen & WhatsApp-Nachrichten!

Immer wieder berichten Nutzer von Anrufen oder unbekannten WhatsApp-Nachrichten mit den Ziffern +44 als Vorwahl. Aus welchem Land kommen diese Kontakte und was sollte man bei entsprechenden Anrufen oder WhatsApp-Nachrichten tun?

Wer hat die Vorwahl +44?

Rufnummern mit der Vorwahl +44 beziehungsweise 0044 stammen aus Großbritannien.

Heutzutage sollte man bei Anrufen von unbekannten Nummern oft nicht einfach rangehen. Immer wieder gibt es Betrugsversuche, vor allem aus dem Ausland. Per se muss hinter Anrufen oder auch WhatsApp-Nachrichten oder SMS aus Großbritannien nicht immer gleich etwas Gefährliches stecken, schließlich können auch Bekannte oder ein Kunden-Service von einem Online-Shop aus Großbritannien anrufen. Ist man jedoch sicher, dass derzeit kein Freund in England zu Besuch ist und hat man nichts von einem Händler in UK bestellt, sollte man bei entsprechenden Nachrichten vorsichtig sein. Betrüger greifen gerne auf die internationale Vorwahl +44 zurück, da sie auf den ersten Blick der Inlandsvorwahl 044 für den Bereich Oldenburg ähnelt und man so eventuell keinen betrügerischen Anruf aus dem Ausland vermuten würde. Telefonnummern aktueller Betrugsversuche listen wir hier auf:

+44 schreibt oder ruft an? Das sollte man tun

Hinter Anrufen und Nachrichten mit der Vorwahl +44 können verschiedene Maschen stecken. Betrüger rufen oft aus dem Ausland an, da sie dort nicht so einfach nachverfolgt werden können.

Grundsätzlich solltet ihr bei unbekannten Anrufen niemals mit „Ja?“ an das Telefon gehen und auch im Gesprächsverlauf nicht „Ja“ sagen.

an das Telefon gehen und auch im Gesprächsverlauf nicht „Ja“ sagen. Betrüger können das Wort aus dem Gespräch schneiden und den Tonschnipsel verwenden, um euch etwa künstlich einem Vertrag zustimmen zu lassen.

Gebt auch niemals Konto- oder Kreditkartendaten und andere persönliche Informationen an entsprechende Anrufer weiter.

und andere persönliche Informationen an entsprechende Anrufer weiter. Betrüger versuchen oft Informationen wie den aktuellen Stromanbieter von euch herauszufinden, um anschließend in eurem Namen teurere Verträge abzuschließen.

abzuschließen. Es gibt auch immer wieder Job-Angebote per WhatsApp-Nachricht, die aus dem Bereich der 0044-Vorwahl kommen. Hier wird zum Beispiel versprochen, von zu Hause aus mit einfachen Tätigkeiten bis zu 300 Euro pro Tag verdienen zu können. Allerdings landet man hier schnell in einem Schneeballsystem, das einem mehr schadet.

Auch Fake-Gewinnspiele mit anschließendem Datendiebstahl oder Abo-Fallen können hinter diesen Anrufen stecken.

Falsche Microsoft-Mitarbeite r rufen ebenfalls oft mit einer englischen Nummer an, um euch zur Installation von Spionage-Software auf dem PC zu bringen.

rufen ebenfalls oft mit einer englischen Nummer an, um euch zur Installation von Spionage-Software auf dem PC zu bringen. Ruft nicht bei solchen Nummern zurück. Teilweise handelt es sich um um Ping-Anrufe, die hohe Kosten verursachen können.

Fazit: Kennt ihr niemanden in London, Glasgow, Belfast und Co., solltet ihr vorsichtig sein. Nummern mit der Vorwahl +44 werden immer wieder von Betrügern genutzt. Seid ihr euch unsicher, ignoriert solche Anrufe oder Nachrichten. Am Smartphone könnt ihr einzelne Nummern oder auch ganze Vorwahlbereiche blockieren, um davon zukünftig gar nicht erst kontaktiert zu werden. Wie das geht, erfahrt ihr hier:

Entsprechende Betrugsversuche gibt es nicht nur mit der Vorwahl aus dem Vereinigten Königreich, sondern mit vielen anderen Vorwahlen, zum Beispiel 0031, +62, +257 oder 0032.

