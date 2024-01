Vorwahl 0032: Telefon-Spam und SMS-Betrug aus Belgien

Nicht jeder Anruf aus Belgien ist gut. Es gibt unter der internationalen Vorwahl 0032 Spam- oder Betrugsanrufe und auch über SMS werden immer wieder Phishing-Angriffe gemeldet. Besonders beliebt ist die Vorwahl bei „Europol-Betrügern“ und dem gefälschten Microsoft-Support.

Die Nummern mit der Vorwahl 0032 beziehungsweise +32 gehören zu Belgien. Wenn ihr Anrufe oder SMS-Nachrichten solcher Telefonnummern bekommen, heißt das aber nicht zwangsläufig, dass die Anrufer sich wirklich in diesem Land befinden. Häufig werden solche Nummern durch Call-ID-Spoofing gefälscht und die Täter sitzen entweder in Deutschland oder sogar in einem Land außerhalb der EU.

Die Spam- und Betrugsliste mit 0032-Vorwahl

In der nachfolgenden Liste findet ihr bekannte Spamnummern mit 0032-Vorwahl. Wir haben sie nach den Rufnummern sortiert und – wenn bekannt – daneben notiert, um welche Betrugsmasche es sich handelt. Falls ihr eine Nummer in dieser Liste sucht: Sie ist numerisch sortiert.

Nummer Methode ‎0032466900511 Oft als Betrug gemeldet, aber angeblich gehört die Nummer zur Ahnenforschungsplattform MyHeritage. Warum die allerdings deutsche Personen einfach anruft, ist nicht herauszufinden. 0032496522180 PayPal-Überweisungs-Masche. Bandansage mit Texten wie: „Hallo, das ist PayPal. Sie haben grad 700 Euro an Basecoin gesendet. Um diese Anschuldigung abzuwenden, drücken sie die 1.“ 0032498496603 Anrufer verspricht Geldanlage durch Kryptowährungen. Wird frech, wenn man nicht interessiert ist.

Sehr häufig erfolgen die Anrufe mit der Vorwahl +3249 beziehungsweise 003249. Diese Vorwahl wird manchmal mit der internationalen Vorwahlnummer 0049 für Deutschland verwechselt, was sicher Absicht ist. Sie gehört zum Mobilfunkunternehmen „Orange Belgium“, das bis 2016 als „Mobistar“ bekannt war.

Tatsächlich kommen diese Anrufe aber nicht aus dem Handynetz, sondern werden durch „Call-ID-Spoofing“ gefälscht, während die Täter in einem Callcenter sitzen. Das ist vermutlich nicht einmal in Belgien. Da die echte Nummer der Anrufer nicht bekannt ist, könnt ihr sie auch nicht blockieren. Aber ihr könnt die angezeigte Nummer sperren, damit sie euch nicht noch einmal erreichen kann.

Spam und Betrug mit der Vorwahl 0032 blockieren

Falls ihr euch sicher seid, keine relevanten Anrufe aus Belgien zu bekommen, könnt ihr das ganze Land sperren! Das funktioniert zumindest bei Android (mit einer App) sowie im Festnetz oder der Fritzbox. Beim iPhone müsst ihr die Nummern nach wie vor einzeln blockieren. Unser Video zeigt euch, wie das geht:

Wollt ihr eine einzelne Nummer oder einen ganzen Vorwahlbereich im Telekom-Festnetz blockieren, ruft dazu einfach das „Telefoniecenter“ im Browser auf und setzt die Nummer auf die Sperrliste.

Es gibt so eine Blockliste auch in der Fritzbox, mit der ihr Anrufer sperren könnt. Auch in dieser Liste lassen sich Einzelnummern und ganze „Rufnummerngassen“ – bis hin zu einer Länderkennung – blockieren.

