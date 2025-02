Einparken wie ein junger Gott: E-Auto von BYD zeigt, warum China den Ton angibt

Mit dem Z9 seiner Marke Denza liefert der chinesische E-Auto-Hersteller BYD einen Luxusstromer mit allen Schikanen. Das Modell verfügt nicht nur über jede Menge Power sondern vor allem über technische Finesse, bei der viele Konkurrenten nur staunen können.

BYD Denza Z9: Dieses E-Auto zirkelt noch in jede Lücke

Der Denza Z9 – auch als GT erhätlich – ist BYDs neuester Geniestreich. Darunter braucht man es tatsächlich nicht machen. Das Modell ist in China bereits erschienen und soll Berichten zufolge auch in Europa auf den Markt kommen – wann genau, das ist jedoch noch ungewiss.

Das wahre Highlight des Z9 sind seine technischen Spielereien. Wie mehrere Videos zeigen, hat BYD clevere Park- und Lenkfunktionen eingebaut. So kann der Z9 praktisch auf der Stelle zirkeln und sich noch in die engsten Parklücken manövrieren. Seht es auch am besten selbst an:

Wie es sein kann, dass das nicht gerade leichtgewichtige E-Auto praktisch schwerelos über den Asphalt zu gleiten scheint? Durch das gegenläufige Drehen der Hinterräder wird es möglich. Eine Seite dreht vor, die andere zurück und schon wendet der Wagen praktisch auf der Stelle.

Das ist jedoch nicht die einzige Finesse. So beherrscht der Z9 auch den sogenannten Krabengang. Statt nur über Frontlenkung wie bei den allermeisten Pkw verfügt der Z9 ebenfalls über eine lenkbare Hinterachse. Alle vier Räder können so einlenken, während die Karosserie praktisch weiter in Geradeaus-Position bleibt. Im Video ist das ebenfalls super zu sehen.

Die Funktionen lassen sich obendrein per App über das Smartphone steuern und so auch von außen bei Bedarf genau überprüfen. Das alles gibt es in China für umgerechnet unter 50.000 Euro (Quelle: E-Fahrer). Der Preis für Europa wird viel höher ausfallen, wenn der Z9 hier aufschlägt.

Der Denza Z9 zeigt eindrücklich, wie weit China voraus ist

Allradlenkung oder entgegengesetzte Ansteuerung der Räder – das hat BYD nicht erfunden. Der chinesische Hersteller denkt die Möglichkeiten aber weiter. Und zwar deutlich weiter als praktisch alle anderen Konkurrenten derzeit – auch wenn man sich die Abnutzung der Reifen kaum vorstellen will, wenn die Parkfunktion wie im Video regelmäßig genutzt wird.

Der Denza Z9 ist damit ein sehr eindrückliches Beispiel für den Rückstand, den viele große Autobauer aus Europa, USA und Japan gegenüber chinesischen Marken inzwischen aufgebaut haben.

Technisch heißt es seit Jahren, dass die neuen Marken aus China auf einem ganz anderen Level sind. Oft geht es dabei aber um vernetzte Technik, Sprachsteuerung und andere Funktionen, deren Notwendigkeit zumindest hinterfragt werden kann. Die beeindruckenden Manöver des Z9 zeigen hingegen so eindrücklich wie kaum ein anderes Modell bisher, wie viel Toyota, VW, Mercedes, BMW, aber auch Ford und sogar Tesla aufzuholen haben.

