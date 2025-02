ACRISS-Code: Bedeutung und Beispiele für Sixt, Europcar oder Enterprise

Autovermietungen nutzen den ACRISS-Code, um euch Auskunft über die Klasse eines gewünschten Mietwagens zu geben. Hier erfahrt ihr die genaue Bedeutung der vierstelligen Codes – mit praktischen Beispielen.

ACRISS-Code: Bedeutung einfach erklärt

ACRISS steht für „Association of Car Rental Industry Systems Standards“. Einigen von euch dürfte die Bezeichnung für Mietwagen auch als SIPP-Code oder CRS-Code bekannt sein.

Anhand des vierstelligen ACRISS-Codes könnt ihr ablesen, um welchen Fahrzeugtyp es sich handelt. Jeder Buchstabe steht für eine spezielle Bezeichnung: Fahrzeugklasse / Bauart / Getriebeart / Antriebsart bzw. Angaben zur Klimaanlage.

ACRISS-Tabelle mit Erklärung aller Buchstaben

Die erste Tabelle zeigt euch anhand des ersten Buchstabens des ACRISS-Codes, um welche Fahrzeugklasse es sich handelt.

Bezeichnung Fahrzeugklasse Beispiele M Mini Toyota Aygo N Mini Elite Fiat 500 E Kleinwagen Opel Corsa H Kleinwagen Elite Audi A1 C Kompaktklasse Kia Ceed D Kompaktklasse Elite Mercedes-Benz A-Klasse I Mittelklassewagen Citroën DS4 J Mittelklassewagen Elite Mercedes-Benz B-Klasse S Standardklasse Ford Mondeo R Standardklasse Elite Volkswagen Passat F Gehobene Mittelklasse Saab 9-3 G Gehobene Mittelklasse Elite Alfa Romeo 159 P Premiumklasse BMW 3er-Reihe U Premiumklasse Elite BMW 4er-Reihe L Luxusklasse Mercedes-Benz E-Klasse W Luxusklasse Elite BMW 6er-Reihe O Übergröße Hummer H3 X Spezial Lexus LS

Die Bauart des Fahrzeuges lest ihr am zweiten Buchstaben ab. Damit ist auch der Typ des Autos gemeint, also ob es sich um einen Kombi, einen Geländewagen oder ein Wohnmobil handelt.

Bezeichnung Bauart B 2- bis 3-türig C 2- bis 4-türig D 4- bis 5-türig W Kombiwagen V Minibus L Stretch-Limousine S Sport T Cabriolet F SUV J Geländewagen X Spezial P Pick Up mit Einzelkabine Q Pick Up mit verlängerter Kabine Z Spezialangebot PKW E Coupé M Großraumlimousine R Freizeitfahrzeug H Wohnmobil Y Zweiradfahrzeug N Roadster G Crossover K Transporter bzw. LKW

Der dritte Buchstabe eines ACRISS-Codes zeigt euch die Art des Antriebes, mit dem das Fahrzeug betrieben wird. Handelt es sich um ein Schalt- oder Automatikgetriebe? So lest ihr die Buchstaben:

Bezeichnung Getriebeart M Schaltgetriebe N Schaltgetriebe mit Allradantrieb C Schaltgetriebe (Allradfahrzeug) A Automatikgetriebe B Automatikgetriebe mit Allradantrieb D Automatikgetriebe (Allradfahrzeug)

Der vierte und letzte Buchstabe gibt euch Auskunft über die Antriebsart (Diesel, Hybrid, Elektro etc.) und die verbaute Klimaanlage des Mietwagens.

Bezeichnung Antriebsart bzw. Klimaanlage R Klimaanlage N keine Klimaanlage D Diesel mit Klimaanlage Q Diesel ohne Klimaanlage H Hybrid mit Klimaanlage I Hybrid ohne Klimaanlage E Elektro mit Klimaanlage C Elektro ohne Klimaanlage L LPG/Druckgas mit Klimaanlage S LPG/Druckgas ohne Klimaanlage A Wasserstoff mit Klimaanlage B Wasserstoff ohne Klimaanlage M Mehrstoffmotor/Leistung mit Klimaanlage F Mehrstoffmotor/Leistung ohne Klimaanlage V Benzin mit Klimaanlage Z Benzin ohne Klimaanlage U Ethanol mit Klimaanlage X Ethanol ohne Klimaanlage

Beispiele für den ACRISS-Code

Mit den Tabellen oben bestimmt ihr den Fahrzeugtyp ziemlich genau. Nachfolgend liefern wir euch ein paar Beispielcodes, wie ihr die Bezeichnungen entziffert:

LWAR : Luxusklasse, Kombi, Automatik-Getriebe, mit Klimaanlage

: Luxusklasse, Kombi, Automatik-Getriebe, mit Klimaanlage IFAR : Mittelklassewagen, SUV, Automatik-Getriebe, mit Klimaanlage

: Mittelklassewagen, SUV, Automatik-Getriebe, mit Klimaanlage CDMN : Kompaktwagen, 4- bis 5-türig, manuelles Getriebe, ohne Klimaanlage

: Kompaktwagen, 4- bis 5-türig, manuelles Getriebe, ohne Klimaanlage ECAR : Kleinwagen, 2- bis 4-türig, Automatik-Getriebe, mit Klimaanlage

: Kleinwagen, 2- bis 4-türig, Automatik-Getriebe, mit Klimaanlage FHAE: Gehobene Mittelklasse, Wohnmobil, Automatik-Getriebe, Elektro mit Klimaanlage

Hier seht ihr einige Beispiele für die Fahrzeugklassen des ACRISS-Codes. (© acriss.org)

Diese Anbieter nutzen den ACRISS-Codemit den

Der ACRISS-Code hilft euch dabei, Mietwagen unabhängig vom Anbieter miteinander vergleichen zu können. Es handelt sich nämlich um eine standardisierte Einteilung von Fahrzeugen, die auch in anderen europäischen Ländern und sogar in den USA gelten.

Folgende Anbieter nutzen den ACRISS-Code:

Avis

Alamo

Budget

Dollar

Europcar

Enterprise

Hertz

Maggiore

National

Sixt

Thrifty

