Preisschock für Autofahrer: Kfz-Versicherung schon wieder teurer

Autofahrer in Deutschland müssen erneut tiefer in die Tasche greifen: Zum zweiten Mal in Folge erhöhen die Kfz-Versicherer ihre Beiträge. Besonders Fahranfänger und Vollkasko-Kunden spüren den Preisanstieg.

Kfz-Versicherung teurer: Fast alle Autofahrer betroffen

Die Preise für Kfz-Versicherungen steigen wie erwartet weiter. Laut einer neuen Umfrage von Verivox sind 86 Prozent der deutschen Autofahrer von der jüngsten Erhöhung betroffen. Grund dafür seien teurere Ersatzteile und höhere Werkstattkosten, die die Bilanzen der Versicherer belasten. Um die Verluste auszugleichen, passen sie die Beiträge zum Teil deutlich nach oben an.

Zwei Drittel der Autofahrer haben auf ihrer letzten Rechnung eine Prämienerhöhung gesehen. Weitere 20 Prozent zahlen zwar den gleichen Beitrag wie bisher, hätten aber eigentlich einen Schadenfreiheitsrabatt erhalten müssen. Experten sprechen in diesem Fall von einer versteckten Preiserhöhung.

Besonders betroffen von der Steigerung sind Kunden mit Vollkaskoschutz. Ganze 70 Prozent von ihnen müssen einen höheren Beitrag zahlen. Auch in der Kfz-Haftpflicht gab es deutliche Anpassungen: Mehr als die Hälfte der Versicherten erhielt eine Erhöhung. Selbst treue Kunden werden nicht verschont: Wer seit über zehn Jahren beim gleichen Anbieter ist, sieht genauso oft höhere Beiträge wie Neukunden.

Teuer wird es auch für Fahranfänger. Weil sie als Neulinge noch keinen Schadenfreiheitsrabatt haben können und aus Versicherungssicht generell als risikoreich gelten, sind ihre Beiträge ohnehin hoch. 55 Prozent der 18- bis 29-Jährigen mussten laut Umfrage jetzt noch mehr zahlen.

Kfz-Versicherung: Kunden bleiben treu

Trotz häufig steigender Preise bleibt die Mehrheit der Autofahrer ihrem Anbieter treu. 77 Prozent haben laut Umfrage die Erhöhung akzeptiert, ohne zu wechseln. Dabei gäbe es Alternativen: Neben einem Wechsel zu einem anderen Versicherer sollten Kunden auch prüfen, ob ein anderer Tarif beim gleichen Anbieter vielleicht günstiger ist (Quelle: Verivox).

