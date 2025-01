Uber Deutschland: Wo gibt es den Service und wie funktioniert die Dienstleistung?

Taxen bringen euch überall in Deutschland von A nach B. Uber ist anders und noch nicht flächendeckend verfügbar. So nutzt ihr die Alternative.

Was ist Uber eigentlich?

Uber ist ein US-amerikanisches Dienstleistungsunternehmen, welches sich der Personenbeförderung verschrieben hat. Fahrten können über App und Website gebucht werden. Die Fahrer nutzen ihre eigenen Fahrzeuge und können entscheiden, ob sie beauftragte Fahrten annehmen oder ablehnen.

Ein Vorteil ist die einfache Abwicklung. Ein Klick genügt und ein Fahrzeug kommt vorgefahren. Die Position des Auftraggebers wird über GPS ermittelt. Vor Antritt der Fahrt bekommt der Kunde Zugriff auf Name und Foto des Fahrers und auch das Kennzeichen wird mitgeteilt. Ist der Auftrag abgeschlossen, bewerten sich Fahrer und Kunde gegenseitig.

In welchen deutschen Städten gibt es Uber?

Aktuell (Stand: Januar 2025) könnt ihr den Service in 15 deutschen Städten nutzen:

Berlin

Hamburg

München

Stuttgart

Köln

Düsseldorf

Duisburg

Frankfurt

Mainz

Wiesbaden

Bergisch Gladbach

Leverkusen

Neuss

Essen



Hannover



Die Fahrten werden an lokale Mietwagen und Taxiunternehmen vermittelt. Seit 2019 lässt sich die Uber-App auch für die Buchung von E-Scootern und E-Bikes verwenden. Bislang ist dies nur in München und Berlin möglich.

So wie in diesem Video stellt sich Uber das autonome Fahren vor:

Besondere Bedingungen in Deutschland gegenüber anderen Ländern

Uber kann weltweit in über 10.000 Städten und in mehr als 200 Ländern genutzt werden. Anfänglich wurden Fahrten an Privatpersonen mit eigenem Fahrzeug vermittelt. Dieses Vorgehen musste in Deutschland durch einen gerichtlichen Beschluss beendet werden.

In Deutschland werden Fahrten nur noch an professionelle Fahrer vermittelt. Ihr könnt über die Uber-App entsprechende Fahrer finden und damit sicher unterwegs sein. Alle auf Uber registrierten Fahrer sind im Besitz eines Personenbeförderungsscheins und einer Versicherung.

Uber möchte Menschen dazu animieren, den eigenen Wagen häufiger in der Garage zu lassen und kann als Waffe gegen Staus und leidige Parkplatzsuche verstanden werden. Uber ergänzt in den ausgewählten Städten das Angebot von ÖPNV, Carsharing und Bikesharing. Der Fahrpreis wird durch die App vorgegeben und nicht vom Fahrer eigenständig festgelegt. Bezahlt werden kann via Kreditkarte oder PayPal.

