Roter Aufkleber am Auto? Das kann richtig teuer werden

Wenn ihr an eurem Auto einen roten Aufkleber entdeckt, ist schnelles Handeln gefragt. Doch was bedeutet das Ganze? Alles Wichtige dazu in in unserem Artikel!

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Warnung an den Fahrzeugbesitzer

Wer an seinem Fahrzeug einen roten Aufkleber entdeckt, sollte schnellstmöglich den Grund herausfinden. Denn es kann etwas dahinterstecken, was dringend angegangen werden muss.

Anzeige

Der Grund ist oftmals, dass das Fahrzeug nicht mehr zugelassen ist. Es wird zum Beispiel angenommen, dass das Fahrzeug verlassen ist und nicht mehr genutzt wird. Außerdem könnte es daran liegen, dass erhebliche technische Mängel bei einer Polizeikontrolle aufgefallen sind.

Ein Fahrzeug mit technischen Mängeln gefährdet die Verkehrssicherheit. Wie ihr diese am besten erhöhen könnt, zeigt euch dieses Video:

Verkehrssicherheit: Tipps für den Urlaub

Fahrzeug muss aus dem öffentlichen Raum entfernt werden

Was auch immer der Grund ist, eines ist klar: Der Fahrzeughalter muss das Auto innerhalb einer Frist – meistens gilt ein Monat – aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernen. Wird dies nicht gemacht, kann die Polizei oder das Ordnungsamt das Fahrzeug abschleppen.

Anzeige

Da das Fahrzeug in diesem Fall als Gefahrgut und Abfall verstanden wird, können weitere Kosten auf den Fahrzeughalter zukommen. So muss er das Abschleppen und die Entsorgung des Fahrzeugs zahlen.

Anzeige

Weitere Strafen drohen

Dem Fahrzeughalter droht dann zusätzlich zu den entstandenen Kosten ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro und ein Punkt in Flensburg. Und wenn es ganz schlecht läuft, droht ein weiteres Bußgeld, welches den Fahrzeughalter empfindlich treffen wird. Das Abstellen eines Fahrzeugs, welches als Abfallfahrzeug verstanden wird, kann ein Bußgeld von bis zu 100.000 Euro nach sich ziehen.

Wer nun auf die Idee kommt, das Kennzeichen von dem Fahrzeug zu entfernen, soll zusätzlich gewarnt sein: Wenn der Fahrzeughalter ermittelt wird, droht eine zusätzliche Strafe von bis zu 10.000 Euro für das unerlaubte Abstellen eines Fahrzeugs ohne gültiges Kennzeichen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.