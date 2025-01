Parkendes Auto angefahren: So verhaltet ihr euch richtig

Plötzlich ist es passiert: Eine Schramme an einem parkenden Auto. Der Schrecken ist groß. Ruhe bewahren: Wir verraten, was jetzt zu tun ist.

Ich habe ein parkendes Auto angefahren, was tun?

Ein misslungenes Parkmanöver und schon ist es passiert: die Delle am fremden Auto lässt sich nicht rückgängig machen. Anstatt in Panik zu geraten, ist gezieltes Handeln gefragt. Einfach einen Zettel mit der Telefonnummer hinterlassen und schnell das Weite zu suchen, ist definitiv die falsche Entscheidung. Dies wird euch als Fahrerflucht zur Last gelegt.

Ist der Halter des beschädigten Wagens nicht vor Ort, dürft ihr den Unfallort zunächst nicht verlassen. Keine Angst: Ihr müsst nicht tagelang dort campieren. Bei Autos mit Parkticket muss bis zum Ablauf der Parkzeit gewartet werden. Ansonsten solltet ihr mindestens 30 Minuten ausharren. Anschließend hinterlasst ihr Namen und Adresse und fahrt weiter.

Meldet ihr den Unfall unverzüglich, innerhalb von 24 Stunden, bei der Polizei, wird dies positiv berücksichtigt, wenn es zu einem Strafverfahren kommen sollte.

Diese Tipps solltet ihr euch merken:

Mein parkendes Auto wurde angefahren, was jetzt?

Euer Auto steht auf einem Parkplatz oder am Straßenrand in einer Parkbucht. Ihr kommt zurück zum Wagen und erlebt eine böse Überraschung. Offensichtlich hat jemand das Fahrzeug gestreift und dabei mehr oder weniger stark beschädigt.

Achtet zunächst auf die Sicherheit am Unfallort und stellt ein Warndreieck auf, wenn das Auto an einer viel befahrenen Straße parkt. Fotografiert den Schaden aus verschiedenen Blickwinkeln und lichtet auch die Umgebung ab, damit die genaue Position des Fahrzeuges sichtbar wird. Ist der Unfallverursacher vor Ort, fotografiert auch das Kennzeichen seines Wagens.

Damit lassen sich Versicherungsfragen einfacher klären und der Schaden allgemein schneller regulieren.

Vergesst ihr oft, die Parkscheibe einzustellen? Das Video zeigt euch eine stressfreie Alternative.

Auto angefahren: Wie nehme ich Kontakt mit dem Unfallverursacher auf?

Hat der Unfallverursacher auf euch gewartet und damit korrekt gehandelt, kann ein direkter Austausch der Kontaktdaten und Versicherungsinformationen erfolgen. Wichtig ist, dass ihr mit Name, Anschrift und Versicherung alle wichtigen Daten in Erfahrung bringt.

Hat sich der Verursacher vom Unfallort entfernt und sich nicht um die Schadensregulierung gekümmert, liegt Fahrerflucht vor. Verständigt umgehend die Polizei. Sie wird sich den Schaden anschauen und bei der Suche nach dem Unfallverursacher helfen. Die Meldung bei der Polizei ist auch wichtig, um den entstandenen Schaden bei eurer Versicherung geltend zu machen.

