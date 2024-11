Parkplatz finden leicht gemacht: Praktische Karte macht es möglich

Berlin geht einen weiteren Schritt in Richtung intelligenter Verkehrsplanung: Die Hauptstadt hat jetzt alle öffentlichen Straßenparkplätze digital erfasst und online zur Verfügung gestellt – ein wertvolles Tool für Autofahrer.

Berlin: Alle Parkplätze digital auf einer Karte

Die Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt hat eine nützliche Karte veröffentlicht, die alle öffentlichen Parkplätze im Stadtgebiet zeigt. Dieser Datensatz umfasst über 1,2 Millionen Abstellplätze für Pkw und ist die erste umfassende digitale Übersicht dieser Art.

Für Autofahrer hat die neue Parkkarte klare Vorteile: Sie zeigt nicht nur, wo Parkplätze frei sind, sondern informiert auch über die jeweiligen Parkregelungen. Wer sich also eine lange Parkplatzsuche ersparen möchte, kann schon vor Fahrtantritt einen Blick in die Karte werfen und gezielt nach geeigneten Parkplätzen suchen.

Kurz gesagt: Wer in Berlin parken will, hat jetzt einen klaren Vorteil – und die Stadt hat endlich die Daten, die sie für ein umweltfreundlicheres Verkehrskonzept braucht. „Wir können damit innerhalb weniger Sekunden erfahren, wie viele Parkplätze in einem Viertel existieren, oder welche Parkplätze von einer verkehrlichen Maßnahme betroffen sind,“ so Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU). Die Daten sollen helfen, die Verkehrs- und Luftreinhalteplanung in Berlin zielgerichtet voranzutreiben.

Parkraumkarte nützlich für Stadtplaner

Auch für Stadtplaner ist die digitale Karte ein echter Gewinn: Sie ersetzt die bisher notwendigen Zählungen vor Ort und liefert wichtige Daten für zukünftige Umwelt- und Verkehrsprojekte. Da nun ein Überblick über die meisten öffentlichen Parkplätze besteht, können Maßnahmen zur Reduzierung des Autoverkehrs und zur Verbesserung der Luftqualität in Berlin besser gesteuert werden.

Besonders interessant ist dabei die Möglichkeit, Parkplätze nach Art und Lage zu filtern – so können Anwohnerparkplätze, Kurzzeitparkplätze oder gebührenpflichtige Zonen detailliert analysiert werden (Quelle: Berliner Senatsverwaltung).

