Google Maps wird schlauer: Eine der Neuerungen ist ein Segen für Autofahrer

Neue Features für Inspiration und Navigation: Google Maps setzt bald auf KI-Unterstützung durch Gemini. Der Kartendienst bekommt auf diese Weise einige interessante neue Funktionen spendiert – doch deutsche Nutzer werden sich in vielen Fällen noch gedulden müssen.

KI-Upgrade für Google Maps: Gemini als digitaler Reisebegleiter

Google Maps setzt künftig verstärkt auf Künstliche Intelligenz. Das KI-Modell Gemini soll den Kartendienst in einen interaktiven Reiseassistenten verwandeln. Nutzer können jetzt direkt in der App Fragen stellen wie „Was kann ich heute Abend mit Freunden unternehmen?“ und erhalten maßgeschneiderte Vorschläge.

Anzeige

Auch Bewertungen zu den einzelnen Suchergebnissen fasst Gemini künftig übersichtlich zusammen, damit Nutzer schnell in Erfahrung bringen können, ob das vorgeschlagene Ergebnis ihren Vorstellungen entspricht. Coole Zusatzfunktion: Zu den einzelnen Geschäften können Nutzer detaillierte Rückfragen stellen und bekommt sofort relevante Antworten von Gemini, die auf den Rezensionen der Google-Maps-Nutzer basieren.

Google erklärte während der Präsentation, dass du Suchergebnisse nicht personalisiert, aber kontextualisiert werden. Mit anderen Worten: Die Ergebnisse basieren nicht auf euren gespeicherten Interessen, aber können sich je nach Jahreszeit, Uhrzeit oder anderen Faktoren ändern.

Anzeige

Wie genau so eine Suche in Google Maps dank Gemini in Zukunft aussehen soll, könnt ihr euch hier im Video anschauen:

Google zeigt Gemini-Integration in Maps

Die Navigation in Google Maps wird ebenfalls aufpoliert. Neue Features sollen Autofahrten stressfreier machen:

Routenplanung mit Zwischenstopps: Vor der Fahrt könnt ihr einfach sehenswerte Orte oder Restaurants in eure Route einbauen.

Vor der Fahrt könnt ihr einfach sehenswerte Orte oder Restaurants in eure Route einbauen. Verbesserte Fahrspuranzeige: In komplexen Verkehrssituationen zeigt euch die App genau an, auf welcher Spur ihr fahren solltet. Ein Segen für Autofahrer, die sich zum ersten Mal in einer fremden Stadt bewegen.

In komplexen Verkehrssituationen zeigt euch die App genau an, auf welcher Spur ihr fahren solltet. Ein Segen für Autofahrer, die sich zum ersten Mal in einer fremden Stadt bewegen. Wetter-Warnungen: Überflutungen oder schlechte Sicht werden entlang der Route angezeigt und können gemeldet werden.

Anzeige

In welche Spur muss ich mich zum Abbiegen einordnen? Die neue Anzeige in Google Maps soll’s euch zeigen (© Google)

Immersive View wird ausgebaut

Das Feature „Immersive View“ ermöglicht virtuelle 3D-Touren durch Städte und Sehenswürdigkeiten. Es wird auf 150 Städte weltweit ausgeweitet, darunter auch Frankfurt. Zudem soll der Immersive View für Routen aufgebohrt werden. Google Maps zeigt euch innerhalb des „Immersive View“ an, wo ihr parken könnt oder wo es auf eurer Route Problemzonen wie eine besonders enge Kurve gibt. Diese könnt ihr euch dann vor Fahrtantritt anschauen und seid vorbereitet.

Mit „Immersive View“ für Routen könnt ihr vorm Fahrtantritt einmal die Strecke in 3D „abfliegen“ und euch auf Problemstellen hinweisen lassen. (© Google)

Einige der neuen Funktionen werden schrittweise weltweit ausgerollt – Android- und iOS-Nutzer in den USA machen diese Woche den Anfang. Dort möchte Google erst einmal sicherstellen, dass die Nutzererfahrung stimmt. Wenn alles passt, wird man die neuen KI-Funktionen zeitnah auch für weitere Regionen freigeben. Wann es so weit ist, ist aber noch offen.

Anzeige

Die Routenplanung mit automatisch vorgeschlagenen Zwischenstopps sowie die Möglichkeit, Wetterwarnungen zu melden und zu sehen, soll noch diese Woche direkt weltweit ausgerollt werden. Gleiches gilt für die Updates beim „Immersive View“. Diese gibt’s verständlicherweise überall dort, wo „Immersive View“ für Routen bereits verfügbar ist – das ist hierzulande bislang eher vereinzelt in Metropolen wie Berlin der Fall.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.