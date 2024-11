Android 16 erhält geniale Funktion vom iPhone

Es ist kein Geheimnis, dass Google und Apple sich gerne voneinander inspirieren lassen, wenn es um Software-Features in Android und iOS geht. Hat ein Unternehmen eine gute Idee, landet diese früher oder später auch beim Konkurrenten. Dieses Mal soll Google die iOS-Funktion Live-Aktivitäten in Android 16 integrieren.

Android 16 soll Live-Aktivitäten vom iPhone erhalten

Früher haben sich Android und iOS noch viel stärker unterschieden. Mittlerweile übernehmen beide Seiten die besten Features voneinander. Es gibt nur noch wenige Unterschiede. Google will laut neuesten Informationen mit Live-Aktivitäten eine praktische Funktion vom iPhone in Android 16 integrieren. Dieses Feature gibt es für bestimmte Apps unter iOS.

Anzeige

Im Quellcode der neuesten Beta-Version von Android 15 wurde das Feature bereits entdeckt (Quelle: AndroidAuthority). Konkret geht es darum, dass Live-Informationen im oberen Bereich der Benachrichtigungsleiste sichtbar bleiben. Wie im Fall der Abholzeit von Uber im Screenshot aus der Beta:

Live-Informationen sollen in Android 16 im oberen Bereich der Benachrichtigungsleiste angezeigt werden. (© Mishaal Rahman / Android Authority)

Anzeige

Kennt ihr von eurem Google-Smartphone sicher von Anrufen. Da bleibt in der Benachrichtigungsleiste der Anruf sichtbar. Genau diese Funktion will Google in Android 16 auf mehr Apps ausweiten. Stellt ihr beispielsweise einen Timer, ist dieser nicht nur in den Benachrichtigungen oder auf dem Always-On-Display sichtbar, sondern direkt in der Leiste oben, sodass ihr direkt in jeder App darauf zugreifen könnt.

Für die alltägliche Nutzung ist das ein riesiger Vorteil, denn ihr müsst nicht mehr in die App, Benachrichtigungen oder auf das Always-On-Display schauen, sondern bekommt die wichtigste Info immer in der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Das funktioniert natürlich auch, wenn ihr in anderen Apps unterwegs seid.

Android 16 wird noch mehr verändern

In letzter Zeit sind noch weitere Details zum kommenden Google-Betriebssystem aufgetaucht. Beispielsweise sollen in Android 16 die Benachrichtigungen wieder überarbeitet werden. Da passt es ganz gut, dass Google dort eine neue Funktion mit den Live-Informationen integriert. Außerdem sollen Apps in Fenstern geöffnet werden können und der Nicht-Stören-Modus soll überarbeitet werden. Android 16 könnte also ein dickes Upgrade werden.

Anzeige

Android 15 hat auch einige Neuerungen erhalten:

Das ist neu in Android 15 Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.