4WD, AWD, RWD: Das bedeuten die Abkürzungen und was ihr beim Autokauf beachten müsst

Autos haben verschiedene Antriebsachsen. Damit den Käuferinnen und Käufern klar ist, um welches Antriebssystem es sich bei ihrem neuen Fahrzeug handelt, gibt es Abkürzungen. Diese sind auf Englisch. Wir klären euch über die Bedeutung der Abkürzungen auf!

Was ist der Antrieb?

Der Antrieb eines Fahrzeugs ist für die Übertragung der im Motor produzierten Energie zuständig. Er überträgt diese Energie so, dass sich die Räder des Fahrzeugs bewegen und sich das Auto dementsprechend bewegen kann – er leistet also einen entscheidenden Beitrag dazu, dass das Auto fahren kann.

Anzeige

4WD und AWD: Allradantrieb für Offroad-Abenteuer

Es gibt im Allgemeinen drei verschiedene Systeme, die alle Vor- und Nachteile beinhalten. Die Abkürzungen 4WD für „Four Wheel Drive“ und AWD „All Wheel Drive“ stehen für Allradantriebssysteme. Die Energie wird also auf alle vier Räder übertragen. Dieser Antrieb wird häufig für Fahrzeuge genutzt, die auch außerhalb befestigter Straßen unterwegs sind – etwa auf Feldern, im Wald oder in der Wüste.

Anzeige

FWD: Frontantrieb ist weit verbreitet

Die Abkürzung FWD steht für „Front Wheel Drive“, dem Frontantrieb. Dieser ist heutzutage die am meisten verbreitete und genutzte Antriebsform. Sie wird in vielen Fahrzeugen der Klein- und Kompaktklasse genutzt. Der Vorteil ist eine größere Fahrzeugstabilität, auf Kosten der Beschleunigung, etwa bei Berganfahrten.

Anzeige

RWD: Hinterradantrieb als dritte Option

Als dritte Möglichkeit gibt es den Hinterradantrieb, der mit der Abkürzung RWD einhergeht – „Rear Wheel Drive“. Diese Antriebsform war bis in die zweite Hälfte der 20. Jahrhunderts die am weitesten verbreitete Antriebsform. Heutzutage wird sie in Oberklassefahrzeugen, etwa von Mercedes-Benz und BMW, weiter genutzt. Ihr Vorteil sind eine bessere Dynamik und ein besseres Bremsverhalten, zulasten der Fahrzeugstabilität bei schlechteren Straßenverhältnissen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.