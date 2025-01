Tesla staunt: China-Stromer setzt bei Preis und Reichweite neue Maßstäbe

Ein Tesla-Konkurrent fährt groß auf: Der neue L6 von IM Motors kommt auf eine Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern – und das zu einem überraschend niedrigen Preis. Auch die Batterie selbst war bisher in dieser Preisklasse bisher undenkbar.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

E-Auto IM L6 fährt bis zu 1.000 Kilometer weit

IM Motors, ein Joint Venture von SAIC Motor, Zhangjiang Hi-Tech und Alibaba, hat auf dem Genfer Autosalon 2024 erstmals seinen speziellen L6 vorgestellt. Mit einer angegebenen CLTC-Reichweite von über 1.000 Kilometern soll das Fahrzeug sogar das Tesla Model 3 Performance übertreffen. Grund dafür ist die verbaute Festkörperbatterie mit 900-Volt-Architektur, die eine richtig starke Effizienz und Ladegeschwindigkeit ermöglichen soll (Quelle: InsideEVs).

Anzeige

Die Fahrleistungen des L6 sprechen für sich: Dank Allradantrieb und einer Motorleistung von rund 780 PS beschleunigt das Fahrzeug in nur 2,74 Sekunden auf 100 km/h – und ist damit etwas schneller als das Model 3 Performance. Auch in Sachen Ausstattung und Software soll das Elektroauto kaum Wünsche offen lassen, heißt es in ersten Tests. Positiv fällt zudem das bidirektionale Laden auf, das Auto kann also auch andere E-Fahrzeuge mit Strom versorgen.

Der Preis ist ein weiteres starkes Argument für den L6: In China kostet die Performance-Version rund 42.300 US-Dollar (etwa 41.000 Euro), während das Tesla Model 3 Performance dort bei etwa 46.000 US-Dollar startet. Klar ist aber auch: Exportkosten und Zölle dürften den Preis in Europa deutlich nach oben treiben – ähnlich wie beim Tesla Model 3, das in Deutschland bei rund 60.000 Euro startet.

Anzeige

IM L6: Tesla muss sich warm anziehen

Auch wenn der L6 hier und da Schwächen zeigt – etwa beim Kofferraumvolumen – könnte er sich als echter Tesla-Konkurrent etablieren. Für den europäischen Markt bleibt allerdings abzuwarten, ob und wann der L6 überhaupt verfügbar sein wird.

E-Autos aus China müssen kein Billig-Schnäppchen sein:

E-Autos aus China: Keine klassischen China-Schnäppchen! Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.