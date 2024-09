Ärger auf Steam: Strategie-Hit bringt Fans mit dreistem DLC auf die Palme

Für viele zählt Age of Mythology zu den besten Spielen, die das Strategie-Genre jemals hervorgebracht hat. Auch das brandneue Remake begeistert seit Kurzem die Fans – doch mit dem dreisten DLC macht sich der Publisher auf Steam keine Freunde.

Age of Mythology: Retold ärgert Fans mit DLC

Mit Age of Mythology: Retold feiert ein beliebter Strategie-Klassiker derzeit auf Steam ein glorreiches Comeback – Fans zeigen sich von dem Remake begeistert und katapultieren es auch in den Bestseller-Charts nach ganz oben.



Während das Hauptspiel berechtigterweise jede Menge Lob abstaubt und aktuell eine sehr positive Wertung auf Steam vorweisen kann, geht der einzige DLC von Age of Mythology: Retold so richtig baden.

Schaut euch hier den Trailer zu Age of Mythology: Retold an:

Age of Mythology: Retold – Gameplay-Trailer

Das knapp bemessene Legacy Deity Portrait Pack wird derzeit auf Steam abgestraft und der Grund lässt sich schnell nachvollziehen.



Der DLC besteht im Wesentlichen aus hochskalierten Charakter-Porträts aus dem über 20 Jahre alten Originalspiel. Für Käufer der Premium-Edition sind diese gratis inbegriffen, wer sich aber nur die Standard Edition bestellt, soll satte 5,99 Euro für ein paar alte Bildchen hinblättern.

Steam-Nutzer laufen Sturm gegen Strategie-DLC

Die Preispolitik für den DLC zu Age of Mythology: Retold kommt bei Steam-Usern überhaupt nicht gut an – nach über 200 abgegeben Stimmen steht es bei einer sehr negativen Wertung und die Kritiken sind deutlich.



Der Konsens unter den Spielern ist, dass für solch eine Kleinigkeit niemand extra zur Kasse gebeten werden sollte. Sie vergleichen den DLC sogar mit der berüchtigten Pferderüstung aus The Elder Scrolls 4: Oblivion und fordern die 22 Jahre alten Bilder als kostenlose Einstellungsmöglichkeit im Options-Menü ein. (Quelle: Steam)



Ob sich Publisher Xbox Game Studios von dieser Kritik ins Grübeln bringen lassen wird, muss sich noch zeigen.

Von dem DLC einmal abgesehen, kommt Age of Mythology: Retold in unserem Test richtig gut weg:

