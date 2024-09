Keine Chance für Baldur’s Gate 3: Mittelalter-RPG bricht Weltrekord

Bei Mittelalter-Fans herrscht bereits große Vorfreude auf das Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance 2. Schon einige Monate vor seinem Release bricht das RPG jetzt einen Rekord, über den selbst gigantische Spiele wie GTA 5 und Baldur’s Gate 3 nur staunen können.

Kingdom Come: Deliverance 2 schlägt GTA 5 und Baldur’s Gate 3

Mit Kingdom Come: Deliverance 2 wartet ein echter Brocken auf euch. Das Skript des Rollenspiels soll laut Autor Daniel Vávra einen unglaublichen Umfang von 2.200.000 Wörtern haben – und würde damit einen neuen Rekord aufstellen.

Der bisherige Weltrekordhalter Baldur’s Gate 3 kommt mit seinem Drehbuch auf rund 2 Millionen Wörter und steht somit bislang noch im Guinness Buch der Rekorde. Diesen Platz könnte nun aber Kingdome Come: Deliverance 2 einnehmen, wenn die Anzahl von einer Prüfungskommission bestätigt wird.



Zum Vergleich: Das Drehbuch zu Rockstars Open-World-Highlight GTA 5 soll rund 3.500 Seiten lang gewesen sein – Kingdom Come: Deliverance 2 ist mit 11.000 Seiten über beinahe drei mal so lang.

Vávra bietet gleichzeitig auch ein paar anschauliche Beispiele für den gigantischen Umfang von Kingdome Come: Deliverance 2. Das Skript entspricht der Länge von 25 durchschnittlichen Romanen oder den Drehbüchern von 100 2-Stunden-Filmen.

Schaut euch hier den Trailer zu Kingdom Come: Deliverance 2 an:

Kingdom Come Deliverance 2: 25 Minuten Gameplay (Englisch)

Fans freuen sich auf episches Mittelalter-RPG

Wenn ihr auf riesige RPGs mit jeder Menge Dialog-Optionen steht, dann ist Kingdom Come: Deliverance 2 also definitiv ein Spiel, das ihr im Auge behalten solltet.



Angesichts der Tatsache, dass es schon seit Monaten auf der Liste der meistgewünschten Spiele auf Steam zu finden ist, können es viele Fans bereits kaum erwarten.



Nachdem der Release ursprünglich für dieses Jahr geplant war, musste es allerdings auf den 11. Februar 2025 verschoben werden. Ein wenig Geduld müsst ihr also noch aufbringen – in der Zwischenzeit könnt ihr euch allerdings den Vorgänger zum absoluten Sparpreis schnappen.

