Visions of Mana: Berüchtigte Gegner – Fundorte für „Berühmt-berüchtigt“

Berüchtigte Gegner in Visions of Mana sind besonders starke Feinde, die eine furchteinflößende Aura umgibt. Wir zeigen euch die Fundorte, damit ihr die Errungenschaft „Berühmt-berüchtigt“ freischaltet.

Berüchtigte Gegner in Visions of Mana erkennen

Während eures Abenteuers seid ihr sicherlich schon einem der mächtigen Feinde begegnet. In erster Linie erkennt ihr berüchtigte Gegner an zwei Merkmalen: Ihrer lilafarbenen Gesundheitsleiste und ihrer auffälligen Aura, die sie umgibt.



Auch andere sehr starke Gegner können jedoch einen lila Gesundheitsbalken besitzen, daher solltet ihr der Musik lauschen, die sich in der Nähe von berüchtigten Gegnern verändert – sie wird etwas düsterer und wirkt heroisch.



Relevant werden die besonderen Monster in den Trophäen und Erfolgen, denn für „Berühmt-berüchtigt“ müsst ihr alle starken Kreaturen finden und besiegen. Wir zeigen euch die Fundorte berüchtigter Gegner, denn diese werden nicht auf der Karte markiert und liefern euch wichtige Seelenkristalle.

Der Guide befindet sich aktuell im Aufbau. Weitere Inhalte werden in künftigen Updates ergänzt.

Blutdurstige Florina

Blutdurstige Florina: Fundort auf dem Aschepfad (© Screenshot GIGA)

Stufe 4

Fundort: Aschepfad

Die Blutdurstige Florina findet ihr im Nordosten des Aschepfades. Ihr sollt den Geweihten des Windes abholen und links vom Ausgang des Gebietes und der Zielmarkierung, findet ihr den berüchtigten Gegner auf einem Hügel.



Geht ihr später auf die Jagd nach den mächtigen Feinden, könnt ihr den Schnellreisepunkt „Tiana, Dorf des Feuers“ nutzen und dorthin reisen. Achtet im Kampf auf die potenzielle Vergiftung bei gegnerischen Treffern.



Das folgende Video zeigt euch den Kampf und den Fundort:

Tänzelnder Matsutake

Tänzelnder Matsutake: Fundort auf dem Flüsterpfad (© Screenshot GIGA)

Stufe 6

Fundort: Flüsterpfad

Nach dem Aschepfad gelangt ihr zum Flüsterpfad. Gleich im ersten Bereich des Gebietes findet ihr den Tänzelnden Matsutake am Rande des Abgrunds – im Hintergrund solltet ihr den gigantischen, leuchtenden Turm sehen.



Als Schnellreisepunkt bietet sich die westliche Mana-Ader des Flüsterpfades an. Den Fundort zeigen wir euch in bewegten Bildern auch in diesem Video:

Diebische Tytorix

Diebische Tytorix: Fundort in der Lefeya-Schneise (© Screenshot GIGA)

Stufe 9

Fundort: Lefeya-Schneise

Im Zentrum der Lefeya-Schneise findet ihr mit dem Diebischen Tytorix einen weiteren, berüchtigten Gegner. Ihr solltet das Monster kaum übersehen können, schließlich habt ihr ganz in der Nähe ein Hauptziel zu erledigen.



Solltet ihr den Vogel erst später erjagen wollen, könnt ihr die nördlichste Mana-Ader als Schnellreisepunkt nutzen und ins Zentrum gehen.



Den genauen Fundort des Diebischen Tytorix zeigen wir euch auch im Video:

Gibb der Großzügige

Gibb der Großzügige: Fundort in der Lefeya-Schneise (© Screenshot GIGA)

Stufe 10

Fundort: Lefeya-Schneise

Nur ein Stückchen weiter nördlich des Fundortes vom Diebischen Tytorix und eher im Norden der Lefeya-Schneise, findet ihr Gibb, den Großzügigen auf Stufe 10.



Den Hügel könnt ihr leicht verpassen, nähert euch von Osten und betretet den schmalen Pfad, der zu Gibb führt.



Im Video seht ihr genau, wo ihr nach dem berüchtigten Gegner suchen müsst:

Terror-Triffid

Terror Triffid: Fundort in der Fallow-Steppe (© Screenshot GIGA)

Stufe 11

Fundort: Fallow-Steppe

Berüchtigte Gegner gibt es auch im Norden der Fallow-Steppe. Der Standort wird euch quasi markiert, da ganz in der Nähe auch ein Geheimnis blau hervorgehoben ist.



Die Mana-Ader im Zentrum ist quasi eure beste Anlaufstelle für den sogenannten Terror-Triffid.



Alternativ könnt ihr euch auch das folgende Fundorte-Video anschauen:

Düsterdrohne Mondana

Düsterdrohne Mondana: Fundort im Prittatal (© Screenshot GIGA)

Stufe 13

Fundort: Prittatal

Im Zentrum des Prittatals findet ihr die sogenannte Düsterdrohne Mondana. Reist zur Mana-Ader in der Mitte der Karte und sucht etwas nördlich davon nach dem mächtigen Feind.



Um auf den Hügel zu gelangen, müsst ihr den Zugang weiter nördlich nutzen – auf der Karte ist ein Eingang sichtbar.



Den Kampf gegen den berüchtigten Gegner haben wir in diesem Video festgehalten:

Brutzelnde Moosmade

Brutzelnde Moosmade: Fundort im Prittatal (© Screenshot GIGA)

Stufe 14

Fundort: Prittatal

Erkundet ihr das Prittatal weiter, könnt ihr im Nordosten einen weiteren berüchtigten Gegner finden. Die Brutzelnde Moosmade versteckt sich dort, wo auch eine Kiste markiert wird. Lauft über die Brücke, um an den Fundort zu gelangen.



Bewegtmaterial zum Fundort des berüchtigten Gegners findet ihr hier:

Rastloser Karmapanzer

Rastloser Karmapanzer: Fundort beim Khaswia-Plateau (© Screenshot GIGA)

Stufe 17

Fundort: Khaswia-Plateau

Im Südosten des Khaswia-Plateaus findet ihr den Rastlosen Karmapanzer – was für ein heroischer Name. Auch hier wird euch der Fundort des berüchtigten Gegners fast auf der Karte markiert, weil am Ende des Pfades eine Kiste steht.



Wie zuvor zeigen wir euch den Fundort des mächtigen Feindes auch im Video:

Betörende Celaeno

Betörende Celaeno: Fundort beim Khaswia-Plateau (© Screenshot GIGA)

Stufe 18

Fundort: Khaswia-Plateau

Im Zentrum des Khaswia-Plateaus findet ihr die Betörende Celaeno auf einem großen Hügel. Wie das bei einigen berüchtigten Gegnern der Fall ist, wird euch auch hier der Fundort beinahe direkt markiert, weil auch eine Kiste am selbigen Ort zu finden ist.



Falls ihr Probleme habt, den Fundort ausfindig zu machen, wird euch dieses Video weiterhelfen:

Teddie Trugbild

Teddie Trugbild: Fundort beim Khaswia-Plateau (© Screenshot GIGA)

Stufe 18

Fundort: Khaswia-Plateau

Nur ein Stückchen weiter westlich des Fundortes der Betörenden Celaeno, findet ihr einen angriffslustigen Igel namens „Teddie Trugbild“.



Auch diesen Fundort könnt ihr kaum verpassen, wird doch eine Truhe am Ende des Pfades auf der Karte markiert. Folgt dem schmalen Pfad ins Zentrum des Khaswia-Plateaus und haut den Igel um.



Den Fundort von Teddie Trugbild zeigen wir euch in diesem Video:

Schubseratops

Schubseratops: Fundort in der Zawariwüste (© Screenshot GIGA)

Stufe 20

Fundort: Zawariwüste

Die Zawariwüste ist eines der weitläufigsten Gebiete in Visions of Mana, natürlich findet ihr hier auch einen berüchtigten Gegner. Ganz im Südwesten, direkt neben der Mana-Ader, lebt der sogenannte Schubseratops.



Ihr kommt im Rahmen der Hauptquest an diesem Fundort vorbei, ihr müsst auf dem Weg zum Ziel nur rechts abbiegen.



Den genauen Standort des Schubseratops zeigen wir euch in diesem Video:

Sengender Tamulus

Sengender Tamulus: Fundort in der Zawariwüste (© Screenshot GIGA)

Stufe 21

Fundort: Zawariwüste

Inmitten zweier Truhen-Fundorte im Westen der Zawariwüste findet ihr einen weiteren berüchtigten Gegner namens „Sengender Tamulus“. Dieser lästige Skorpion hält euch gerne mal mit seinen Greifern fest.



Schaut euch das folgende Video an, um den genauen Fundort zu lokalisieren:

Weitere Fundorte berüchtigter Gegner werden wir in Kürze ergänzen. Bleibt dran und macht euch auf die Jagd!

