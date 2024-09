Großer Open-World-Tipp: Gefeiertes Steam-RPG zum Bestpreis ergattern

Auf Steam sowie auf anderen Plattformen könnt ihr gerade eines der besten Open-World-RPGs der letzten Jahre zum Bestpreis ergattern.

Es wird Zeit, The Outer Worlds zu spielen

Wenn ihr Obsidians Science-Fiction-Feuerwerk The Outer Worlds bislang verpasst habt, dann solltet ihr es euch jetzt holen: Auf Steam wie auch auf anderen Plattformen bekommt ihr das Open-World-RPG nämlich gerade zum historischen Bestpreis von 14,99 Euro. Bei Steam ist es dabei um 50 Prozent reduziert im Angebot.



Ihr habt allerdings noch ein wenig Zeit: Der Steam-Rabatt gilt noch bis zum 12. September. Übrigens stehen die Macher von Fallout: New Vegas und dem kommenden Fantasy-RPG Avowed hinter The Outer Worlds.



Schaut in den Trailer, um euch vom Spiel zu überzeugen:

The Outer Worlds – Offizieller Launch-Trailer

Das preisgekrönte The Outer Worlds sollte jeder RPG-Fan einmal gespielt haben

In The Outer Worlds legt ihr eine Bruchlandung auf der am weitesten entfernten Kolonie von der Erde hin. Gerade so kommt ihr mit dem Leben davon, nur um auf eine große Verschwörung zu treffen: Verschiedene Fraktionen versuchen diese Welt zu beherrschen – doch das Streben nach Macht und Reichtum könnte auch den Untergang der Kolonie bedeuten.



Wie es Fans von Obsidian kennen, könnt ihr in The Outer Worlds völlig frei über euren Charakter entscheiden. Zudem wird der sich auch während des Spiels entwickeln: Ihr könnt Schwächen und Stärken bekommen, trefft wichtige Entscheidungen und wählt schließlich auch, wie gut oder böse ihr sein wollt.



In der First-Person-Perspektive erkundet ihr den fremden Planeten, besucht Städte und könnt Begleiter finden, die euch auf eurer Reise helfen werden. The Outer Worlds wird besonders für die Story, die unvergesslichen Charaktere und das Dialogsystem gelobt. Hier gilt es also durchaus, dass ihr mehr lesen als kämpfen werdet – und auch, dass ihr stets entscheiden müsst, wie euer Charakter auf andere reagiert.



The Outer Worlds ist ursprünglich 2019 erschienen und hat mittlerweile zwei DLCs in petto, die ebenfalls von den Fans gelobt werden. Allerdings solltet ihr euch nicht die Spacer's Choice Edition holen – die ist wohl weiterhin eher ein Downgrade zur originalen Version.



Auf Steam wie auch im PS-Store könnt ihr The Outer Worlds gerade zum Bestpreis bekommen. Auch die Switch-Version ist im Nintendo eShop gerade für knappe 20 Euro erhältlich.

The Outer Worlds [PlayStation 4]

