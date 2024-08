Visions of Mana: Trophäen-Leitfaden für alle Erfolge und Platin

Zwar gibt es in Visions of Mana zahlreiche Geheimnisse und versteckte Extras, doch die größte Herausforderung für viele sind die Trophäen und Erfolge. Dieser Leitfaden liefert euch Tipps für die Achievements des JRPGs, damit auch Platin kein Problem mehr ist.

Alle Trophäen und Erfolge in Visions of Mana

Visions of Mana ist der erste neue Teil der Mana-Reihe seit über 15 Jahren. Seid ihr auf der Suche nach einer zusätzlichen Herausforderung im JRPG, könnt ihr euch den 45 Trophäen und Erfolgen widmen.



Für die Platin-Trophäe oder die 100 Prozent müsst ihr natürlich alle Kapitel abschließen, jede Menge Truhen öffnen oder die Kaktusfratz-Fundorte abklappern. Das solltet ihr beachten:

Der Schwierigkeitsgrad spielt für die Platin-Trophäe (fast) keine Rolle. Lediglich für „Die Brut des Unheils“ müsst ihr die Schwierigkeit auf „Schwer“ stellen. Spielt ihr auf „Leicht“ oder „Normal“, genügt es völlig aus, nur für den Kampf gegen Aeve Zalaha auf „Schwer“ zu stellen – das wird in der Beschreibung sogar erwähnt.

Lediglich für „Die Brut des Unheils“ müsst ihr die Schwierigkeit auf „Schwer“ stellen. Spielt ihr auf „Leicht“ oder „Normal“, genügt es völlig aus, nur für den Kampf gegen Aeve Zalaha auf „Schwer“ zu stellen – das wird in der Beschreibung sogar erwähnt. Visions of Mana müsst ihr nur ein Mal durchspielen , um Platin oder die 100 Prozent zu erreichen. Der Aufwand dürfte sich generell in Grenzen halten, lediglich alle Monster zu finden und zu besiegen oder alle Geisterweiler zu meistern, könnte etwas an zusätzlicher Spielzeit beanspruchen.

, um Platin oder die 100 Prozent zu erreichen. Der Aufwand dürfte sich generell in Grenzen halten, lediglich alle Monster zu finden und zu besiegen oder alle Geisterweiler zu meistern, könnte etwas an zusätzlicher Spielzeit beanspruchen. Sehr viele der Trophäen und Erfolge werdet ihr automatisch im Spielverlauf freischalten. Diesen Hinweis geben wir euch gleich mit an die Hand.

Visions of Mana

Freischaltbedingung: Ihr habt alle Trophäen freigespielt.



Trophäe: Platin



Gamerscore: 120 G

Ein schicksalhafter Tag

Freischaltbedingung: Ihr habt den Prolog abgeschlossen.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Schaltet ihr automatisch im Spielverlauf frei.

Zum Mana-Baum

Freischaltbedingung: Ihr habt Kapitel 1 abgeschlossen.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Schaltet ihr automatisch im Spielverlauf frei.

Die Hauptstadt der Fluten

Freischaltbedingung: Ihr habt Kapitel 2 abgeschlossen.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Schaltet ihr automatisch im Spielverlauf frei.

Schwindendes Feuer

Freischaltbedingung: Ihr habt Kapitel 3 abgeschlossen.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Schaltet ihr automatisch im Spielverlauf frei.

Wiedererweckte Rache

Freischaltbedingung: Ihr habt Kapitel 4 abgeschlossen.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Schaltet ihr automatisch im Spielverlauf frei.

Vereinte Geweihte

Freischaltbedingung: Ihr habt Kapitel 5 abgeschlossen.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Schaltet ihr automatisch im Spielverlauf frei.

Der Wächter des Heiligtums

Freischaltbedingung: Ihr habt Kapitel 6 abgeschlossen.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Schaltet ihr automatisch im Spielverlauf frei.

Das zerbrochene Schwert

Freischaltbedingung: Ihr habt Kapitel 7 abgeschlossen.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Schaltet ihr automatisch im Spielverlauf frei.

Einer für alle, alle für einen

Freischaltbedingung: Ihr habt Kapitel 8 abgeschlossen.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Schaltet ihr automatisch im Spielverlauf frei.

Eine neue Welt

Freischaltbedingung: Ihr habt das Spiel durchgespielt.



Trophäe: Gold



Gamerscore: 90 G



Schaltet ihr automatisch im Spielverlauf frei.

Die Brut des Unheils

Freischaltbedingung: Besiegt Aeve Zalaha auf „schwer“. Der Schwierigkeitsgrad darf zwischendurch geändert werden.



Trophäe: Gold



Gamerscore: 90 G



Diese Trophäe ist die einzige, bei der der Schwierigkeitsgrad relevant ist. Bevor ihr den Kampf gegen Aeve Zalaha bestreitet, könnt ihr die Schwierigkeit in den Einstellungen auf „Schwer“ setzen.



Ihr müsst also nicht das gesamte Abenteuer auf einem erhöhten Schwierigkeitsgrad bestreiten.

Pilgern auf vier Pfoten

Freischaltbedingung: Ihr habt zum ersten Mal einen Pikuli herbeigerufen.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Schaltet ihr automatisch im Spielverlauf frei.

Der Prinz der Meere

Freischaltbedingung: Ihr habt zum ersten Mal Vuscav herbeigerufen.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Schaltet ihr automatisch im Spielverlauf frei.

Das heilige Tierwesen

Freischaltbedingung: Ihr seid zum ersten Mal auf Flämmchen geritten.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Schaltet ihr automatisch im Spielverlauf frei.

Sparfuchs

Freischaltbedingung: Ihr habt 100.000 Lucre angespart.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Verteilt in der Spielwelt findet ihr grün-leuchtende Feenwesen, die Glücksfalter genannt werden. Diese solltet ihr immer einsammeln, da ihr für 60 Sekunden die doppelte Menge an Lucre erhaltet. So solltet ihr die 100.000 Lucre deutlich schneller erreichen.

Krösus

Freischaltbedingung: Ihr habt 500.000 Lucre angespart.



Trophäe: Silber



Gamerscore: 30 G

Aufkeimendes Talent

Freischaltbedingung: Ihr habt zum ersten Mal einen Seelenkristall gegen einen Fähigkeitssamen eingetauscht.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



In Illystana, der Hauptstadt der Fluten, während ihr automatisch im Spielverlauf auf Niccolo treffen. Nachdem ihr ihn näher kennengelernt habt, könnt ihr Seelenkristalle gegen Fähigkeitssamen tauschen.



Seelenkristalle sind zufällige Drops von Gegnern. Eintauschen könnt ihr diese gegen Fähigkeitssamen, indem ihr mit Gegenstandshändlern (Bonbon-Symbol auf der Karte) sprecht und die entsprechende Option auswählt.

Das ist Niccolo. Er wird euch beibringen, wie ihr Seelenkristalle gegen Fähigkeitssamen tauscht. (© Screenshot GIGA)

Fähigkeitenzüchter

Freischaltbedingung: Ihr habt 30 Mal Seelenkristalle gegen Fähigkeitssamen eingetauscht.



Trophäe: Silber



Gamerscore: 30 G

Verborgene Kräfte

Freischaltbedingung: Ihr habt zum ersten Mal etwas auf dem Elementarbrett freigeschaltet.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Das Elementarbrett wird verfügbar, wenn ihr während des Spielverlaufs Dschinns Bumerang erhaltet. Ihr könnt dann mithilfe der Windkräfte die Klasse eines Charakters ändern und eben neue Fähigkeiten und Boni am Elementarbrett freischalten.

Auf diesem Elementarbrett schaltet ihr neue Fähigkeiten und passive Boni frei. (© Screenshot GIGA)

Geisterhafte Freundschaft

Freischaltbedingung: Ihr habt zum ersten Mal eine Klasse auf dem Elementarbrett gemeistert.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Eine Klasse zu meistern bedeutet, alle Fähigkeitenpunkte in einer Reihe auf dem Elementarbrett freizuschalten. Dafür müsst ihr pro Charakter insgesamt drei Tonika finden, mit denen ihr weitere Stränge im Talentbaum freischaltet.



Das sogenannte Tonikum erhaltet ihr zum Beispiel als Beute von Bosskämpfen.

Geisterhaftes Wissen

Freischaltbedingung: Ihr habt euer Elementarbrett zum ersten Mal um einen Abschnitt erweitert.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Wie schon in „Geisterhafte Freundschaft“ erwähnt, benötigt ihr ein Tonikum, um weitere Abschnitte auf dem Elementarbrett freizuschalten. Was es so schwierig macht: Ihr müsst für jeden Charakter genau drei Tonika finden, um alle Skills verfügbar zu machen.

Mithilfe dieses Tonikums schaltet ihr neue Stränge im Talentbaum frei. (© Screenshot GIGA)

Geisterhafte Expertise

Freischaltbedingung: Einer eurer Charaktere hat alle Elemente auf dem Elementarbrett gemeistert.



Trophäe: Silber



Gamerscore: 30 G



Um diese Trophäe bzw. diesen Erfolg zu erhalten, müsst ihr alle Fähigkeiten und Boni der acht Elemente freischalten. Das dürfte eine der letzten Errungenschaften sein, die euch auf der Reise zu 100 Prozent noch fehlen.

Gesegnete Reliquie

Freischaltbedingung: Ihr habt eure erste Reliquie gefunden.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Die erste Reliquie, die ihr automatisch im Spielverlauf erhaltet, ist Dschinns Bumerang. Damit schaltet ihr auch diese Trophäe bzw. diesen Erfolg frei.

Reliquiensammler

Freischaltbedingung: Ihr habt alle Reliquien gefunden.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G

Versierter Seelenwächter

Freischaltbedingung: Ihr habt alle Klassen von Val freigeschaltet.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Um alle Klassen der fünf Charaktere freischalten zu können, müsst ihr Zugang zu allen acht Elementen haben. Dafür müsst ihr die Geschichte weiter voranbringen. Habt ihr die Macht aller acht Elementargeister gewonnen, könnt ihr den Klassenwechsel der fünf Charaktere ohne weitere Kosten auslösen.

Beschwingte Windpriesterin

Freischaltbedingung: Ihr habt alle Klassen von Carina freigeschaltet.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Siehe „Versierter Seelenwächter“.

Strahlender Krieger

Freischaltbedingung: Ihr habt alle Klassen von Morley freigeschaltet.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Siehe „Versierter Seelenwächter“.

Stolze Wasserkönigin

Freischaltbedingung: Ihr habt alle Klassen von Palmina freigeschaltet.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Siehe „Versierter Seelenwächter“.

Allmächtiger Waldgeist

Freischaltbedingung: Ihr habt alle Klassen von Julei freigeschaltet.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Siehe „Versierter Seelenwächter“.

Die Gunst der Geister

Freischaltbedingung: Ihr habt zum ersten Mal die Klasse gewechselt.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Um die Klasse eines Charakters zu wechseln, benötigt ihr mindestens eine Elementarmagie. Nachdem ihr Dschinns Bumerang erhalten habt, könnt ihr im Charaktermenü das Windelementar auswählen. Ihr habt zwei Möglichkeiten:

Wählt im Pausemenü „Ausrüstung/Fertigkeiten“ aus, geht auf „Reliquien“ und wählt ein Element aus.

Alternativ ruft ihr das Elementarbrett auf, wechselt zum Beispiel mit den Schultertasten zum gewünschten Charakter, wählt dann ein freigeschaltetes Element aus und drückt X bzw. A.

Mümmlervermöbler

Freischaltbedingung: Ihr habt den Schwarzmümmler besiegt.



Trophäe: Gold



Gamerscore: 90 G

Berühmt-berüchtigt

Freischaltbedingung: Ihr habt alle berüchtigten Gegner besiegt.



Trophäe: Silber



Gamerscore: 30 G



Berüchtigte Gegner erkennt ihr an zwei Merkmalen: Zum einen haben sie eine lila Gesundheitsanzeige, doch da auch einige starke Gegner über einen solchen Balken verfügen, erkennt ihr sie hauptsächlich an dem lilafarbenen Leuchten, das sie umgibt.



Außerdem verändert sich die Hintergrundmusik, wenn ihr euch einem berüchtigten Gegner nähert.

Treffer, versenkt

Freischaltbedingung: Ihr habt zum ersten Mal eine gegnerische Schwachstelle zerschmettert.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G

Maubab!

Freischaltbedingung: Ihr habt 132 Gegenstände gegen Bärenhonig eingetauscht.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Maubab! Relativ früh im Spiel werdet ihr auf den putzigen Mausbären treffen. Dieser ist in vielen Dörfern und Städten zu finden (lilafarbenes Maus-Symbol auf der Karte) und tauscht Bärenhonig gegen nützliche Gegenstände.



Bärenhonig wiederum könnt ihr überall in der Spielwelt finden. Es handelt sich hier um die gelb-orange leuchtenden Kugeln, die in der Luft schweben.

Dieser putzige Mausbär liebt Bärenhonig und gibt euch im Tausch nützliche Gegenstände. (© Screenshot GIGA)

Kaktuskontakte

Freischaltbedingung: Ihr habt zum ersten Mal den Kaktusfratz getroffen.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Dem ersten Kaktusfratz werdet ihr automatisch im Spielverlauf begegnen. Er kracht im Eis eingefrorenen vor eure Füße, was die Suche nach den 38 Kakteen auslöst.

Dieser Kaktusfratz und viele seiner Freunde sind überall versteckt in der Spielwelt zu finden. (© Screenshot GIGA)

Kaktuskenner

Freischaltbedingung: Ihr habt alle Aufenthaltsorte von Kaktusfratz entdeckt.



Trophäe: Silber



Gamerscore: 30 G



Alle 38 Kaktusfratz-Fundorte zeigen wir euch detailliert im verlinkten Guide.

Weltenwanderer

Freischaltbedingung: Ihr habt Zugang zu allen Mana-Adern.



Trophäe: Silber



Gamerscore: 30 G



Als Mana-Adern werden die leuchtenden Speicher- und Schnellreisepunkte in Visions of Mana genannt. Diese Mana-Adern (und viele weitere Geheimnisse) werden euch als blaue Punkte auf der Karte markiert – ihr könnt sie quasi kaum verpassen.



Ihr müsst euch dann nur noch nähern und sie aktivieren. Ihr solltet alle automatisch im Spielverlauf finden können.

Anhand dieses Leuchtens erkennt ihr noch nicht aktivierte Mana-Adern. (© Screenshot GIGA)

Wo ein Weiler ist, ist ein Weg

Freischaltbedingung: Ihr habt eure erste Prüfung in einem Geisterweiler bestanden.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Geisterweiler sind wie kleine Dungeons, in denen ihr Gegnerwellen besiegen müsst, um eine besondere Belohnung zu erhalten. Zutritt zu diesen Geisterweilern verschafft ihr euch mit dem jeweiligen Inventar.



Ähnlich wie Elementarite, werden auch Geisterweiler erst dann auf der Karte markiert, wenn ihr das benötigte Element für den Zutritt zum Dungeon freigeschaltet habt.

So sieht der Eingang zu einem Geisterweiler aus. (© Screenshot GIGA)

Weiler-Verweiler

Freischaltbedingung: Ihr habt die Prüfungen sämtlicher Geisterweiler bestanden.



Trophäe: Silber



Gamerscore: 30 G

Spuren der Vergangenheit

Freischaltbedingung: Ihr habt alle alten Ruinen entdeckt.



Trophäe: Silber



Gamerscore: 30 G

Kenne deinen Feind

Freischaltbedingung: Ihr habt alle Einträge im Bestiarium freigeschaltet.



Trophäe: Silber



Gamerscore: 30 G



Für jedes Monster, das ihr zum ersten Mal besiegt, erhaltet ihr einen neuen Eintrag im Bestiarium von Visions of Mana. Ihr solltet also keiner potenziellen Begegnung mit Gegnern aus dem Weg gehen, damit ihr am Ende des Spiels auch alle Kreaturen mindestens ein Mal erlegt habt.

Schatzjäger

Freischaltbedingung: Ihr habt 100 Schatztruhen geöffnet.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Im Spielverlauf werdet ihr früher oder später 100 Schatztruhen geöffnet haben. Generell empfiehlt es sich, die blauen Markierungen auf der Karte in jedem Gebiet abzulaufen, um keine wichtigen Waffen oder Gegenstände zu verpassen.

Elementares Vergnügen

Freischaltbedingung: Ihr habt das erste Mal Elementarit erhalten.



Trophäe: Bronze



Gamerscore: 10 G



Neben vielen anderen Geheimnissen werdet ihr auch Kristalle in verschiedenen Farben über die gesamte Spielwelt hinweg verteilt sehen. Mit diesen könnt ihr erst dann interagieren, wenn ihr dem ersten Elementar mächtig seid.



Die sogenannten Elemtarite werden erst dann blau auf der Karte markiert, wenn ihr die entsprechende Elementarmagie freigeschaltet habt. Es lohnt sich also, bereits besuchte Orte später erneut aufzusuchen.

Diese Kristalle aktiviert ihr mit entsprechender Elementarenergie. (© Screenshot GIGA)

Elementare Aventüre

Freischaltbedingung: Ihr habt Zugriff auf alle Elementarite.



Trophäe: Silber



Gamerscore: 30 G



Ihr erhaltet diese Trophäe bzw. diesen Erfolg, wenn ihr alle Kristalle auf der Karte aktiviert habt. Dafür müsst ihr euch zunächst alle acht Elementarenergien schnappen.