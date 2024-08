Visions of Mana: Kaktusfratz – Fundorte und Belohnungen

Schon einem Kaktus in Visions of Mana begegnet? Insgesamt 38 dieser sogenannten Kaktusfratze haben sich überall in der Spielwelt versteckt. Wir zeigen euch die Fundorte und Belohnungen.

Kaktusfratz finden und diese Belohnungen abstauben

Früher oder später werdet ihr dem ersten Kaktus in Visions of Mana begegnen. Dieser outet sich als sogenannter Kaktusfratz und bittet euch, insgesamt 38 seiner Freunde zu finden.



Schaut ihr im freigeschalteten Kaktustagebuch nach, seht ihr, wie viele Kakteen ihr für diese Extras finden müsst:

Anzahl benötigter Kaktusfratze Belohnungen Kaktusschatz – ab 1 Kaktusfratz Zeigt Truhen, Elementarite und andere unentdeckte Schätze auf der Karte an. Kaktusrabatt – ab 5 Kaktusfratze Gewährt 10 % Preisnachlass bei allen Händlern. Kaktuspanik – ab 10 Kaktusfratze Ermöglicht eine doppelt so schnelle Flucht aus Kämpfen. Super-Kaktusrabatt – ab 15 Kaktusfratze Gewährt 20 % Preisnachlass bei allen Händlern. Kaktus-Coaching – ab 20 Kaktusfratze Gewährt die 1.5-fache Menge an Erfahrungspunkten. Kaktus-Schnäppchen – ab 25 Kaktusfratze Gewährt einen Rabatt von 20 % auf die Tauschpreise in Niccolos Emporium. Super-Kaktus-Coaching – ab 30 Kaktusfratze Gewährt die 2-fache Menge an Erfahrungspunkten. Kaktusgeschenk – ab 38 Kaktusfratze Ihr erhaltet ein besonderes Geschenk vom Kaktusfratz.

In welcher Reihenfolge ihr die Fundorte von Kaktusfratz besucht, ist übrigens nicht relevant. Ihr könnt auch später nach Eterna reisen und den Kaktus dort befreien.



Die Kakteen sind auch für die Trophäen und Erfolge relevant. Für eure erste Begegnung erhaltet ihr „Kaktuskontakte“, sammelt ihr alle 38 Kaktusfratze, erhaltet ihr die Errungenschaft „Kaktuskenner“.

Kaktusfratz-Fundorte in Visions of Mana

Während des Spielverlaufs erreicht ihr die Kristallschnellen. Nach einem kurzen Dialog innerhalb eurer Gruppe, fällt euch ein gefrorener Kaktusfratz vor die Füße. Ihr habt damit den ersten Kaktus gefunden und könnt nun alle seine Freunde finden.



In fast jedem Gebiet versteckt sich ein Kaktusfratz. Oft krallen sie sich an Wänden oder Säulen fest oder hängen von einem Abgrund herab. Nähert euch ihnen und drückt die angezeigte Taste, um den Kaktus einzusammeln. Nachfolgend liefern wir euch alle Fundorte.

Kaktusfratz #01 in Eterna, die Mondlichteste

Eterna: An der Außenwand der Mauer steckt ein Kaktusfratz im Fenster fest. (© Screenshot GIGA)

Den Kaktusfratz findet ihr an der Außenseite der westlichen Mauer der Mondlichtfeste. Verlasst das Örtchen gen Norden, hüpft über die Steinchen und ihr solltet den Kaktus an der Wand hängen sehen.



Das folgende Video zeigt euch den Fundort des Kaktusfratzes in Eterna in bewegten Bildern:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort in Eterna

auf YouTube

Kaktusfratz #02 in Tiana, Dorf des Feuers

Der Kaktusfratz in Tiana versteckt sich neben dem Brunnen, ganz im Süden des Dorfes. (© Screenshot GIGA)

In eurer Heimat Tiana könnt ihr einen Kaktusfratz ganz im Südosten der Karte finden. Dort wird euch außerdem eine Truhe angezeigt, solltet ihr diese noch nicht geöffnet haben.



Der Kaktusfratz steckt im Boden fest, links vom Brunnen neben dem Karren mit dem Heu darauf. Das Video unten zeigt euch den Fundort in bewegten Bildern:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort in Tiana, Dorf des Feuers

auf YouTube

Kaktusfratz #03 auf dem Aschepfad

Auf der nordöstlichen Spitze des Berges versteckt sich der Kaktusfratz am Aschepfad. (© Screenshot GIGA)

Nachdem ihr das Feuerdorf Tiana verlasst, könnt ihr auf dem Aschepfad gleich den nächsten Kaktus finden. Erklimmt den Berg neben der großen Ruine und lauft an die nördlichste Spitze der Steinformation.



Der Kaktusfratz hat es sich am schattigen Plätzchen gemütlich gemacht, für den ihr eine Ebene nach unten springen müsst. Habt ihr Schwierigkeiten dabei, den Fundort auszumachen, wird euch das folgende Video helfen:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort beim Aschepfad

auf YouTube

Kaktusfratz #04 auf dem Flüsterpfad

Der Kaktusfratz auf dem Flüsterpfad versteckt sich unter der auffälligen Steinformation im Norden des ersten Bereiches. (© Screenshot GIGA)

Auch auf dem Flüsterpfad hat sich ein Kaktusfratz versteckt. Begebt euch im ersten Bereich des Gebietes in den Norden, wo zudem eine Truhe steht. Den Kaktus findet ihr unter der auffälligen Steinsäule.



Ihr könnt euch alternativ auch das folgende Video anschauen, um den Fundort schneller zu finden:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort beim Flüsterpfad

auf YouTube

Kaktusfratz #05 in Longlen, Tal der Winde

Links vom großen Gebäude inmitten von Longlen steckt ein Kaktusfratz im Boden eines Hügels umgeben von Gras fest. (© Screenshot GIGA)

Im Zentrum von Longlen steht ein vergleichsweise großes Gebäude, umgeben von einem kleinen Hügel im Süden. Der Kaktusfratz versteckt sich hier im Gras neben dem Baum.



Könnt ihr den Kaktus nicht finden, wird euch das folgende Video weiterhelfen:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort in Longlen, Tal der Winde

auf YouTube

Kaktusfratz #06 in der Lefeya-Schneise

Der Kaktusfratz in der Lefeya-Schneise hängt am Abgrund einer ehemaligen Brücke. (© Screenshot GIGA)

Etwas nördlich vom Speicher- und Schnellreisepunkt der Lefeya-Schneise, findet ihr den Kaktusfratz am Abgrund hängend.



Der Fundort ist zwar recht einfach zu finden, trotzdem haben wir hier alternativ auch ein Video für euch:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort in der Lefeya-Schneise

auf YouTube

Kaktusfratz #07 bei der Fallow-Steppe

Im Nordosten der Fallow-Steppe findet ihr den Kaktusfratz am Abgrund des Gebirges hängend. (© Screenshot GIGA)

Bei der Fallow-Steppe angekommen, reist ihr in den nordöstlichen Teil der Karte. Geht bis an den Rand des Abgrundes und rettet den putzigen Kaktus, der hier festhängt.



Das Video unten zeigt euch den Fundort nochmals in bewegten Bildern:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort bei der Fallow-Steppe

auf YouTube

Kaktusfratz #08 im Hafendorf Rhata

Der Kaktus hängt hinter dem Gebäude an der Wand. Helft dem Kleinen da herunter! (© Screenshot GIGA)

Begebt euch in den südlichen Teil der Hafenstadt Rhata und sucht nach dem Gebäude auf der Karte rechts. Vom Eingang des Hauses aus könnt ihr links hinter das Gebäude gelangen – der Kaktusfratz hängt an der Felswand.



Das folgende Video zeigt euch den Fundort im Hafendorf Rhata in bewegten Bildern:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort im Hafendorf Rhata

auf YouTube

Kaktusfratz #09 in Port Lydeas

Der Kaktus versteckt sich an einem Verkaufsstand am Hafen von Port Lydeas. (© Screenshot GIGA)

Ihr kommt mit dem Schiff in Port Lydeas an und anstatt erst einmal mit dem gigantischen Fahrstuhl nach oben zu fahren, schnappt ihr euch den Kaktusfratz am Marktplatz. Er hockt neben zwei Holzfässern.



Solltet ihr den Kaktus trotzdem nicht finden können, wird euch dieses Video hier weiterhelfen:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort in Port Lydeas

auf YouTube

Kaktusfratz #10 im Prittatal

Ganz im Süden des Prittatals findet ihr den Kaktusfratz in der Wand steckend. (© Screenshot GIGA)

Im Prittatal angekommen, erkundet ihr das Gebiet bis ganz in den Süden der Karte. Hier findet ihr den Kaktusfratz, der in einer Felswand feststeckt. Interagiert mit ihm und holt den Armen da heraus.

Damit ihr den Kaktus noch schneller findet, könnt ihr auch das folgende Video zur Hilfe nehmen:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort im Prittatal

auf YouTube

Kaktusfratz #11 in Illystana, Hauptstadt der Fluten

Im Osten der Stadt Illystana findet ihr einen Kaktus bei den auffälligen, kreisrunden Bodenplatten. (© Screenshot GIGA)

In Illystana angekommen, erkundet ihr den östlichen Teil der Stadt. Hier findet ihr kreisrunde Bodenplatten, die auf der Karte ziemlich gut zu erkennen sind. In der Mitte einer dieser Platten findet ihr einen Kaktus.



Habt ihr Probleme dabei, den Kaktusfratz ausfindig zu machen, hilft euch das nachfolgende Video weiter:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort in Illystana, Hauptstadt der Fluten

auf YouTube

Kaktusfratz #12 in den Luka-Ruinen

Der Kaktusfratz hängt an einer Säule im sechseckigen Fahrstuhl der Luka-Ruinen. (© Screenshot GIGA)

Wichtig: Der Kaktusfratz in den Luka-Ruinen taucht erst nach dem Bosskampf gegen den Metallurx auf, der ebenfalls im Gebiet stattfindet.



Kehrt zum Fahrstuhl der Luka-Ruinen zurück und sucht die Säulen nach dem Kaktus ab – er hängt dort ungefähr auf Kopfhöhe. Schaut euch das folgende Video an, solltet ihr ihn nicht sofort finden:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort in den Luka-Ruinen

auf YouTube

Kaktusfratz #13 auf dem Weideland von Ahrvet

Zwischen den zwei Schnellreisepunkten auf dem Weideland findet ihr den Kaktus an der Fassade des Hauses. (© Screenshot GIGA)

Das Weideland von Ahrvet ist ein ziemlich großes Gebiet, doch den Kaktus könnt ihr relativ einfach finden. Haltet im Zentrum der Karte Ausschau nach dem Häuschen mit grünem Dach.



Der Kaktusfratz hängt auf der Rückseite des Hauses im Holz fest – holt ihn da raus! Das folgende Video zeigt euch den Kaktus-Fundort in bewegten Bildern:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort auf dem Weideland von Ahrvet

auf YouTube

Kaktusfratz #14 im Durasklamm

Am Kopfe des riesigen Skelettes hängt der Kaktusfratz im Durasklamm an der Klippe. (© Screenshot GIGA)

Relativ früh nach eurer Ankunft im Durasklamm erreicht ihr dieses Skelett im Osten des Gebietes. Hüpft über die Knochen zur Klippe, wo ihr den Kaktusfratz dort hängen seht.



Solltet ihr Probleme damit haben, den Fundort zu finden, wird euch dieses Video hier helfen:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort am Durasklamm

auf YouTube

Kaktusfratz #15 bei den Endbruchklippen

Im Westen bei den Endbruchklippen findet ihr den Kaktus auf einer Steinformation. (© Screenshot GIGA)

Bei den Endbruchklippen angelangt, reist ihr in den Westen der staubigen Wüste. Auf der westlichen Steinformation könnt ihr den Kaktusfratz kaum übersehen.



Falls ihr den Kaktus dennoch nicht sofort entdeckt, könnt ihr euch hier ein Video dazu anschauen:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort bei den Endbruchklippen

auf YouTube

Kaktusfratz #16 bei der Ewigtreuen Brücke

Der Kaktusfratz hängt an einer der Säulen rechts weit vorne auf der Brücke. (© Screenshot GIGA)

Auf dem Weg zur kreisrunden Plattform auf der Ewigtreuen Brücke, solltet ihr auf der rechten Seite auf die Steinsäulen achten. Weit oben hängt ein Kaktus fest – schnappt ihn euch!



Das nachfolgende Video zeigt euch den Kaktus-Fundort in bewegten Bildern:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort auf der Ewigtreuen Brücke

auf YouTube

Kaktusfratz #17 auf dem Khaswia-Plateau

An einer umgestürzten Steinsäule, die euch den Weg versperrt, klemmt sich ein Kaktusfratz fest. (© Screenshot GIGA)

Achtung: In diesem Gebiet wimmelt es vor mächtigen Feinden. Seid ihr noch nicht stark genug, lauft ihr einfach an ihnen vorbei. Im Zentrum des Khaswia-Plateaus wird euch der Weg von Steinsäulen versperrt – den Kaktus oben an der Säule könnt ihr kaum übersehen.



Falls ihr nicht genau wisst, wie ihr den Kaktusfratz am Khaswia-Plateau findet, schaut euch dieses Video an:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort auf dem Khaswia-Plateau

auf YouTube

Kaktusfratz #18 in der Freistadt Tsaata

Hinter dem pyramidenartigen Gebäude versteckt sich ein Kaktusfratz in der Felswand. (© Screenshot GIGA)

Etwas südwestlich in der Freistadt Tsaata steht ein Gebäude, das einer Pyramide ähnelt. Lauft zur Rückseite und befreit den Kaktus aus der Felswand.



Alternativ nehmt ihr euch das folgende Video zur Hilfe, das euch den Fundort ebenfalls zeigt:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort in der Freistadt Tsaata

auf YouTube

Kaktusfratz #19 im Tatoh-Tempel

Unter der ersten Treppe, die eine Ebene nach unten führt, findet ihr den Kaktus zwischen Trümmern. (© Screenshot GIGA)

Während der Hauptmission sollt ihr den Tatoh-Tempel erkunden. Bei der ersten Treppe, die euch eine Ebene nach unten führt, solltet ihr links direkt Ausschau nach dem Kaktusfratz halten, der bei den Trümmern sitzt.



Die Ansicht der Karte wird sich eine Ebene weiter unten ändern. Hier seht ihr sie, wenn ihr in der Haupthalle steht. Das folgende Video zeigt euch den Fundort im Tatoh-Tempel in bewegten Bildern:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort im Tatoh-Tempel

auf YouTube

Kaktusfratz #20 in der Zawariwüste

Links vom riesigen Schiff in der Zawariwüste steckt ein Kaktusfratz im Boden fest. (© Screenshot GIGA)

Im Zentrum der Zawariwüste steht ein – im wahrsten Sinne des Wortes – gestrandetes Schiff. Links davon, am Heck des Schiffes, findet ihr einen Kaktus, der im Sand feststeckt.



Alternativ könnt ihr auch dieses kurze Video anschauen, um den Fundort noch schneller zu finden:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort in der Zawariwüste

auf YouTube

Kaktusfratz #21 in Gudju, Dorf der Erde

Rechts von den Holzlatten steckt ein Kaktus im Boden fest. (© Screenshot GIGA)

In Gudju angekommen, überquert ihr zunächst die sehr lange Brücke gen Süden. Folge ihr dem Weg weiter, seht ihr den Kaktus mit Blick auf das große Rad rechts im Boden steckend.



Findet ihr den Kaktusfratz nicht sofort, wird euch das nachfolgende Video weiterhelfen:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort in Gudju, Dorf der Erde

auf YouTube

Kaktusfratz #22 in den Gamranda-Minen

Bahnt euch einen Weg mit dem Golem und schnappt euch den Kaktus in der geöffneten Höhle. (© Screenshot GIGA)

Zunächst müsst ihr in diesem Bereich der Gamranda-Minen mit dem Golem die brüchigen Steinmauern einreißen – das Bibbern des Kaktusfratzes solltet ihr vorher schon hören können.



Habt ihr eine der zwei Wände zerstört, könnt ihr den Kaktus oben an der Wand hängend finden. Den Fundort zeigen wir euch zusätzlich in diesem Video:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort in den Gamranda-Minen

auf YouTube

Kaktusfratz #23 im Myloswald

Etwas weiter links von eurem Hauptziel findet ihr den Kaktus neben zwei leuchtenden Pflanzen. (© Screenshot GIGA)

Der Kaktusfratz im Myloswald ist vergleichsweise einfach zu finden. Etwas links von eurem Hauptziel (Verdeus’ Ruh) hockt der Kaktus im Grünen. Links davon stehen zwei leuchtende Pflanzen, die euch den Weg weisen.



Alternativ empfehlen wir euch dieses Video, das euch den Fundort in weniger als 60 Sekunden zeigt:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort im Myloswald

auf YouTube

Kaktusfratz #24 in Verdeus’ Ruh

Am Rande des Baumhauses im Norden von Verdeus’ Ruh hängt ein Kaktus. (© Screenshot GIGA)

Im Norden von Verdeus’ Ruh findet ihr ein auffälliges Baumhaus. An der linken Dachseite findet ihr einen weiteren Kaktusfratz, der um sein Leben bangt.



In folgendem Video zeigen wir euch ebenfalls, wie ihr an den Kaktus herankommt:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort in Verdeus' Ruh

auf YouTube

Kaktusfratz #25 auf der Pforte zum Heiligtum

Auf der Pforte zum Heiligtum findet ihr rechts einen Kaktus an der Steinsäule. (© Screenshot GIGA)

Auf der Suche nach Eoren betretet ihr den kurzen Pfad zum Heiligtum. Kurz vor eurem markierten Ziel seht ihr rechts eine Steinsäule, an der ein Kaktusfratz hängt.



Alternativ könnt ihr euch – wie immer – auch das nachfolgende Video mit Bewegtmaterial ansehen:

Visions of Mana: Kaktusfratz-Fundort in Verdeus' Ruh

auf YouTube

Weitere Kaktusfratz-Fundorte werden wir ergänzen, sobald wir sie gefunden haben. Bleibt dran!

