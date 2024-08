Mit 11 Jahren Verspätung: Gefeierter Steam-Hit kommt endlich auf die Xbox

2013 machte das charmante Sandbox-Highlight Starbound zum ersten Mal auf Steam auf sich aufmerksam und verdrehte zahlreichen Spielern den Kopf. 11 Jahre später bekommt das Kult-Spiel nun endlich einen Xbox-Port. Den Trailer könnt ihr euch oberhalb des Artikels ansehen.

Starbound: Steam-Hit landet endlich auf der Xbox

Damit haben nicht einmal mehr die Fans gerechnet: Der gefeierte Steam-Hit Starbound bekommt 11 Jahre nach dem Beginn der Alpha-Phase endlich eine Xbox-Version. Dies gab der Entwickler Chucklefish auf Twitter bekannt – und der Launch steht kurz bevor.



Bevor das Sci-Fi-Sandbox-Abenteuer auf den Microsoft-Konsolen erscheint, benötigt das Entwickler-Team allerdings noch Feedback zu den Controller-Eingaben und der Benutzeroberfläche. Mitglieder des Xbox-Insider-Programms können das Spiel vom 28. August bis zum 4. September 2024 auf Herz und Nieren prüfen.

In Starbound erkundet ihr ein Universum voller prozedural generierter Planeten in liebevoller Pixel-Optik. Ihr könnt Ressourcen abbauen, zahlreiche Items craften, wertvolle Mineralien finden und Basen auf zahlreichen Planeten errichten.



Es gibt viele Geheimnisse zu entdecken und ihr könnt euch völlig frei entscheiden, in welche Richtung ihr euch treiben lasst und wie ihr das Spiel spielt.

Auf Steam hat sich Starbound mit diesem Konzept über die letzten Jahre eine große Fan-Gameinde aufgebaut – nach über 85.000 abgegebenen Stimmen steht das Spiel dort bei einer sehr positiven Wertung.

Starbound Chucklefish

Starbound: Fans freuen sich auf Xbox-Version

Auf Twitter sorgt die Ankündigung von Starbound auf der Xbox für Begeisterung. So mancher Fan hatte sich bereits von einem möglichen Port verabschiedet, nun wird für einige Spieler jedoch ein Traum wahr.

Ja! Ich werd’s mir sofort kaufen, wenn es draußen ist. Twitter-User Jeffrey H. Haskell

Ich hab dieses Spiel auf dem PC geliebt! Freu mich darauf, die Xbox-Version auszuprobieren. Twitter-User Tony G.

Xbox-Fans dürfen sich endlich auf Starbound freuen – doch bei Black Myth: Wukong gehen sie wegen eines geheimen PS5-Deals aktuell leer aus:

