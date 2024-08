Steam-Shooter Deadlock kämpft mit großem Problem – Gamer nehmen es noch mit Humor

Der MOBA-Shooter Deadlock sorgte kürzlich für Aufsehen, als Valve das Spiel nach langer Geheimhaltung endlich offiziell ankündigte. Nun sorgt es erneut für Schlagzeilen: Spieler nutzen eine bestimmte Spielfunktion intensiv, was bereits zu ersten Bannwellen führte.

Funktion bei Deadlock: Für manche Segen, für andere Fluch

Obwohl Deadlock noch nicht offiziell erschienen ist, ist das Spiel bereits in aller Munde. Immer mehr Spieler nehmen an der Beta teil und die Einladungen dazu verbreiten sich auf Steam rasend schnell. In den sozialen Medien sind zahlreiche Videos zu sehen, die sich allerdings oft auf eine besondere Funktion des Spiels konzentrieren.



In Deadlock kann jeder Spieler das Spiel pausieren, wodurch alle Teilnehmer des Matches 20 Sekunden Zeit haben, um durchzuatmen, den einarmigen Banditen zu nutzen oder Taktiken zu besprechen. Einige Spieler bezeichnen die Nutzung dieser Funktion sogar als „psychologische Kriegsführung“ und tatsächlich kann man davon ausgehen, dass sich nicht jeder über die erzwungene Pause freut.

Valve muss sich derzeit jedenfalls keine Sorgen über einen Mangel an Spielern machen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels verzeichnete Deadlock in den letzten 24 Stunden mehr als 98.500 Spieler, was gleichzeitig einen neuen Rekord darstellt (Quelle: SteamDB).

Deadlock: Erste Spieler sind bereits gebannt

Auch wenn viele die Funktion als amüsante Ablenkung betrachten, kann ihr Missbrauch zu einem Bann führen. Spieler können nach einem Match melden, wenn die Pausenfunktion missbraucht wird. In den sozialen Medien wird währenddessen lebhaft über die Vor- und Nachteile dieser Mechanik und deren Sinnhaftigkeit diskutiert.

Bis zum Release kann sich auch noch einiges ändern. Deadlock befinde sich laut Steam noch „in einer frühen Entwicklungsphase mit viel temporärer Kunst und experimentellem Gameplay.“ Ein offizielles Veröffentlichungsdatum ist bisher nicht bekannt. Vor 2025 ist mit einem Release allerdings nicht zu rechnen.

