Der Herr der Ringe erobert Steam: Open-World-Survival-Spiel wird gerade von allen gefeiert

Ein neues Open-World-Survival-Craft-Spiel wird gerade von vielen auf Steam gefeiert. Und das spielt tatsächlich im Der-Herr-der-Ringe-Universum.

The Lord of the Rings: Return to Moria ist endlich auf Steam erschienen

Jetzt ist die beste Zeit, um mit Freunden in das Zwergen-Survival-Craft-Spiel Return to Moria einzusteigen. Und das nicht nur, weil es endlich auf Steam erschienen ist – vorher war es nur im Epic Games Store oder für Konsolen verfügbar. Nein, das Reinschauen lohnt sich jetzt besonders, weil mittlerweile allerlei Fehlerchen, Bugs und andere Mängel im Spiel beseitigt wurden.



Auf Steam wird The Lord of the Rings: Return to Moria gerade wie verrückt gekauft, weshalb das Spiel auch auf den 9. Platz der deutschen Charts geschossen ist (Quelle: Steam-Charts).

Seht euch den Gameplay-Trailer zu The Lord of the Rings: Return to Moria an!

Survival-Craft in den Minen von Moria

The Lord of the Rings: Return to Moria spielt im vierten Zeitalter von Mittelerde, und ihr werdet hier unter anderem den ikonischen Zwergencharakter Gimli antreffen können.



Insgesamt handelt es sich um ein pures Zwergenspiel, wie der Name schon andeutet: Auf den Ruf Gimlis hin werdet ihr und eure Freunde ins Nebelgebirge bestellt, um die Minen von Moria zurückzuerobern – und die Schätze zu bergen, welche sich in den Tiefen versteckt halten.



Dabei werdet ihr Rohstoffe abbauen können, neue und bessere Werkzeuge wie auch Waffen craften und eben jene Schätze in den immer neuen Biomen suchen, auf die ihr aus seid. Ihr könnt eine Basis errichten und müsst euch gleichfalls immer stärkeren Feinden aus der Tiefe stellen.



The Lord of the Rings: Return to Moria soll insbesondere gemeinsam mit Freunden Spaß machen und gerade Zwergen-Fans könnten hier das Spiel ihrer Träume finden. Auf Steam ist Return to Moria am 27. August 2024 erschienen – ihr könnt es aber auch auf der PlayStation 5 oder auf der Xbox Series spielen.

