Nur noch kurze Zeit 59,99 Euro sparen: Epic verschenkt intensiven Sci-Fi-Horror

The Callisto Protocol: Official Gameplay Reveal Trailer

Horror-Fans können jetzt noch für kurze Zeit einen ganz besonderen Leckerbissen im Epic Games Store abstauben. Das gruselige Sci-Fi-Game The Callisto Protocol gibt es momentan für lau – den Trailer könnt ihr euch oberhalb dieses Artikels ansehen.

Epic verschenkt blutiges Horror-Spiel

Im Epic Games Store gibt es auch diese Woche wieder etwas umsonst – seit dem 22. August um 17 Uhr könnt ihr euch auf der PC-Plattform den Sci-Fi-Horror The Callisto Protocol gratis sichern. Auf diese Weise spart ihr satte 59,99 Euro.



Das Gratis-Angebot ist genau eine Woche lang bis zum 29. August gültig (bei Epic Games ansehen).

Zusätzlich zu The Callisto Protocol könnt ihr euch seit dem 22. August den kunterbunten 5v5 MOBA-Shooter Gigantic: Rampage Edition kostenlos schnappen.

Schnappt euch The Callisto Protocol völlig kostenlos. (© Krafton, Inc)

The Callisto Protocol: Dead-Space-Alternative mit Mängeln

In The Callisto Protocol findet ihr euch in einer düsteren Zukunft in einem Hochsicherheitsgefängnis auf Jupiters Mond Callisto wieder. Als sich eure Mitgefangenen in blutrünstige Bestien verwandeln, verschlechtert sich eure Situation immens und ihr müsst alles unternehmen, um zu überleben.



Dabei nutzt ihr in blutigen Auseinandersetzungen verschiedene Nah- und Fernkampfwaffen und kommt einem dunklen Geheimnis des Mondes auf die Spur.

Zum Release im Dezember 2022 konnte The Callisto Protocol die hohen Erwartungen, die vor allem Dead-Space-Fans in das Spiel gesetzt hatten, leider nicht vollständig erfüllen.



Doch mittlerweile werden immer öfter Stimmen laut, dass der Horror-Hit damals möglicherweise ein wenig zu stark kritisiert wurde. Auch wenn es sich hier nicht um ein unumstrittenes Meisterwerk handelt, gibt es doch einiges zu loben – und kostenlos ist The Callisto Protocol für Genre-Fans sowieso einen Blick wert.

Den Epic Games Store gibt es jetzt endlich auch wieder auf allen iOS-Geräten – mitsamt einer Gaming-Legende:

