Ein neues Koop-Horrorspiel hat direkt mein Herz gestohlen

Ein paar Gedärme krabbelten über die Opening-Night-Live-Show auf der Gamescom 2024. Und die könnt ihr sogar mir euren Liebsten ganz nah erleben – ist das nicht toll?

Macher von Little Nightmares zeigen Gedärm-Horror für Koop-Liebhaber

Gut zu wissen: Die Little-Nightmares-Macher Tarsier Games haben noch nicht genug von Schreckens-Koop-Games, sondern stellten während der ONL der Gamescom 2024 ihr neues Spiel Reanimal vor – und das sieht bei Weitem besser aus als Little Nightmares 3 (entwickelt von Supermassive Games). Jedenfalls in Sachen Horror.



Reanimal ist ein Online- sowie Local-Coop-Spiel und setzt den Horror-Balken wohl etwas höher an als Little Nightmares. Es gibt blutigen Horror. Gedärm-Horror! Euch begeistert das auch so, wie mich, ja?

Reanimal sieht deutlich blutiger aus als Little Nightmares – und ich finde das toll.

Durch die Hölle mit euren Liebsten? Gerne!

Nachdem Tarsier Games sich von Little Nightmares verabschiedet hat, war eine ganze Weile nicht sicher, was das Studio als Nächstes ausbrütet. Tja, jetzt wissen wir es – eine Art Little Nightmares in einem neuen Universum, das noch blutiger, dunkler und krasser ist.



Für jemanden wie mich, der von Horror kaum genug bekommen kann, ist das einfach wunderbar. Little Nightmares ist ein tolles Spiel, doch es ist mir immer etwas zu wenig gruselig gewesen. Reanimal nun scheint euch und euren Freunden so richtig Angst einjagen zu wollen.



Darum geht es in Reanimal: Zwei Geschwister müssen durch die wahrhafte Hölle gehen, um ihre Freunde und ihre Heimatinsel zu finden. Die zwei Waisen sind auf der Suche nach Erlösung, doch die liegt fernab in dieser dunklen, schrecklichen Welt, die weitaus furchterregender sein soll als jene von Little Nightmares.



Reanimal kann Solo oder im Koop-Modus (auch lokal) gespielt werden. Leider ist aber noch kein Release-Termin angesetzt. Auf Steam könnt ihr euch das Spiel aber schon ansehen.

