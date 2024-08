Letzte Chance: Schnappt euch kostenlos auf Steam einen grandiosen Party-Knaller

Die PC-Plattform Steam ist für seine großzügigen Rabatte bekannt. Manchmal könnt ihr euch aber auch ein komplett kostenloses Spiel schnappen. Jetzt ist Drawful 2 komplett gratis. Schaut euch das Spiel direkt im Video oben an.

Dieses Spiel ist auf Steam gerade komplett kostenlos

Sparfüchse auf dem PC sollten immer nach kostenlosen Spielen auf Steam Ausschau halten. Jetzt könnt ihr euch Drawful 2 schnappen. Wenn ihr das Party-Game aus dem Jackbox-Franchise bis zum 28. August um 19 Uhr gratis eurer Bibliothek hinzufügt, dürft ihr es für immer behalten (auf Steam ansehen).

In Drawful 2 könnt ihr eure kreative Seite ausleben. Ihr malt einen Begriff und die anderen Spieler müssen eurer Kreation einen Namen geben. Anschließend wird abgestimmt, was der ursprüngliche Begriff war. Das Spiel funktioniert mit drei bis acht Spielern, von denen auch nur eine Person das Spiel besitzen muss. Das Party-Game funktioniert am besten mit Leuten im selben Raum, kann aber auch online gespielt werden, wenn der Spielleiter seinen Bildschirm teilt, etwa über Discord.

Drawful 2 Jackbox Games, Inc.

Auf Steam könnt ihr euch ein komplett kostenloses Party-Game schnappen. (© Jackbox Games, Inc., Valve)

Das sagen Steam-Spieler zu Drawful 2

Drawful 2 wird Steam-Spielern insgesamt gut bewertet. 76 Prozent der Reviews fallen positiv aus. Ausgerechnet seitdem das Party-Game kostenlos auf der PC-Plattform angeboten wird, rauschen die Reviews aber in den Keller. Nur 37 Prozent der kürzlich abgegebenen Rezensionen würden das Spiel noch weiterempfehlen.

Zu den Beschwerden gehören, dass Drawful 2 nur sehr begrenzte Malwerkzeuge bietet. Es gibt nur zwei Farben und keinen Radierer. Spieler empfehlen darum, dass ihr stattdessen einfach online Gartic Phone oder skribbl.io zockt.

Da das Spiel aktuell kostenlos ist, gibt es natürlich auch kein Risiko für euch. Wenn euch das Spiel nicht gefällt, könnt ihr es einfach in eurer Steam-Bibliothek begraben. Damit ihr nie wieder ein Gratis-Game auf Steam verpasst, könnt ihr unserer Anleitung im Video folgen:

