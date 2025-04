Dank PS Plus zocke ich dieses blutige Spiel gratis und hab die Zeit meines Lebens

The Texas Chain Saw Massacre, das aktuelle Gratis-Game im PS-Plus-Abo hat sich für mich als Volltreffer erwiesen. Gemeinsam mit ein paar Freunden macht das blutige Multiplayer-Spiel richtig viel Spaß.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Dieses kostenlose PS-Plus-Spiel ist ein Knaller

PlayStation Plus versüßt mir aktuell meine Gaming-Abende. Der Grund dafür ist The Texas Chain Saw Massacre. Das blutige Multiplayer-Spiel könnt ihr als Abonnenten von PS Plus noch bis zum 06. Mai kostenlos abgreifen.

Besonders praktisch: Einmal in der Bibliothek, bleibt es dort für immer. Spielbar ist es aber nur, solange ihr auch PS-Plus-Kunde seid. Aber hey, zumindest sind die höheren Stufen PS Plus Extra und PS Plus Premium kein Muss. Vor allem die letzte Stufe richtet sich mit vielen Klassikern eher an Retro-Gamer.

Da wir nun alle Formalitäten geklärt haben, kommen wir zum eigentlichen Highlight und zwar The Texas Chain Saw Massacre. Ich zocke das Game aktuell jeden Abend auf der PS5. Entweder mit ein paar Freunden oder aber mit zufälligen Mitspielern. Das Spielprinzip ist simpel: Eine Gruppe Teens muss den Fängen einer Kannibalen-Familie entkommen. Der Clou: Im Vergleich zu Dead by Daylight gibt es nicht nur einen Killer, sondern gleich drei Gegenspieler. Davon spielt eine Person immer Horror-Ikone Leatherface.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Spiel ansehen:

The Texas Chain Saw Massacre: Gameplay-Trailer

Für einsame Wölfe ist das Spiel eher nichts

Das restliche Gameplay ist klassisches Hide & Seek. Als Teen ist also Schleichen, Verstecken und Wegrennen angesagt. Begleitet wird das Erlebnis von wilden Schreien auf Discord und TeamSpeak, während eure Freunde Tränen lachen. Also ernsthaft, es ist schon eine Weile her, dass ich mit einem Multiplayer-Spiel so viel Spaß hatte wie mit The Texas Chain Saw Massacre. Zumal ihr hier auch die Möglichkeit habt, im 3er-Team die Killer zu spielen.

Dank unterschiedlicher Figuren, umfangreicher Skilltrees und herrlich verwinkelten Maps ist auch für reichlich Abwechslung gesorgt. Als Fan der berühmten Filmvorlage erfreue ich mich vor allem an den liebevollen Details. Hier haben die Entwickler wirklich ganze Arbeit geleistet. Aber auch wenn ihr den Film nicht kennt, ist das Spiel einen Blick wert. Ihr solltet allerdings mindestens einen Freund mit dabei haben, ansonsten kommt der eigentliche Spielspaß vermutlich nicht zur Geltung.

Insofern kann ich euch auch nur raten: Packt das Spiel jetzt noch fix ein, wo es gratis im PS-Plus-Abo ist. Andernfalls sind bald wieder die vollen 19,99 Euro fällig. Alternativ gibt es das Spiel auch für den PC (auf Steam ansehen) und die Xbox Series X|S (im Store ansehen).

