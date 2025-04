Dank PS Plus kann ich dieses legendäre Rollenspiel nach 26 Jahren endlich gratis nachholen

Der umfangreiche Katalog von PS Plus enthält nicht nur neuere Spiele, sondern auch viele Klassiker. Darunter auch das legendäre JRPG The Legend of Dragoon, welches ich jetzt endlich nachholen kann.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Endlich nachgeholt: The Legend of Dragoon

Der Katalog von PlayStation Plus hat mal wieder neuen Zuwachs erhalten. Mich interessieren aber inzwischen eher die Klassiker, die dank PS Plus Premium regelmäßig dazugekommen – gemeint sind damit Spiele aus der PS1-, der PS2- und der PS3-Ära. Und als großer Fan von japanischen Rollenspielen gibt es seit kurzer Zeit auch ein echtes Highlight im Programm: The Legend of Dragoon.

Das legendäre JRPG wird oft als die beste Alternative zu Final Fantasy bezeichnet und erschien ursprünglich 1999 für die erste PlayStation. Zu dieser Zeit war ich aber vor allem mit Final Fantasy 8 und Final Fantasy 9 beschäftigt. The Legend of Dragoon ist damals einfach an mir vorbeigegangen. Dank PS Plus Premium komme ich jetzt, ganze 26 Jahre später, doch noch in den Genuss.

Immerhin bietet die digitale Version ein paar technische Verbesserungen. So kann man nun jederzeit speichern und falsche Entscheidungen dank der praktischen Rückspulfunktion korrigieren. Und wer sich mit alten JRPGs auskennt, der weiß, dass solche Mechaniken Gold wert sind.

The Legend of Dragoon bietet ein rundenbasiertes Kampfsystem. (© Sony)

Lohnt sich das Rollenspiel auch heute noch?

Nun aber zur wichtigsten Frage: Wie gut ist das Rollenspiel gealtert? Ich muss zugeben, dass ich noch nicht durch bin, aber was ich nach einigen Stunden direkt sagen kann ist, dass ich es bereue, das kultige Rollenspiel nicht damals schon gespielt zu haben.

Die Präsentation ist heute natürlich reichlich angestaubt, war damals aber phänomenal und zu meiner Überraschung bietet das 26 Jahre alte Spiel sogar eine deutsche Synchronisation. Das war damals keine Selbstverständlichkeit und selbst die viel bekanntere Final-Fantasy-Reihe setzte erst mit Final Fantasy 15 auf eine deutsche Sprachausgabe.

Mein größter Kritikpunkt ist aber das langsame Tempo. Damit meine ich nicht die Handlung, die durchaus spannend, wenn auch sehr klassisch ist, sondern die vielen kleinen Mikroladezeiten. So ziemlich jede Aktion (Menü aufrufen, Angriff auswählen, durch eine Tür gehen) wird mit einer kurzen Ladezeit belohnt. Man muss also etwas Geduld und Nerven für das betagte Spiel mitbringen.

Wer aber große Rollenspiele liebt, bei denen man eine 40 Stunden lange Story erlebt, die von Kriegern, Drachen und dem Schicksal der Welt handelt, der sollte The Legend of Dragoon unbedingt eine Chance geben – es lohnt sich.

Wer indessen keine Lust auf PS Plus Premium hat, der kann sich das JRPG auch regulär im PlayStation Store für 9,99 Euro kaufen (im Store ansehen).

