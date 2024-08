Neuer Steam-Hit: Postapokalyptische Aufbau-Sim erobert die Charts

Eine brandneue Endzeit-Simulation hat sich auf Steam zum Start ihrer Early-Access-Phase in die Bestseller gekämpft. Endzone 2 lässt euch die Welt nach einer weitreichenden Katastrophe wieder neu aufbauen und kommt bei der Community schon jetzt gut an. Den Trailer findet ihr oberhalb dieses Artikels.

Endzone 2: Endzeit-Aufbau-Sim legt starken Steam-Start hin

Kurz nach dem Start seiner Early-Access-Phase am 26. August 2024 kann sich das Aufbau-Spiel Endzone 2 in die Steam-Charts kämpfen. Die postapokalyptische Simulation schafft es weit nach oben in die Top 10 und verdrängt damit so manchen großen Namen.



Bis zum 9. September 2024 könnt ihr euch das Survival-Spiel auf Steam mit einem Einführungsrabatt von 10 Prozent sichern. Endzone 2 kostet damit 22,49 Euro statt 24,99 Euro (auf Steam ansehen).

Endzone 2 Gentlymad Studios

In Endzone 2 habt ihr die wichtige Aufgabe, die Welt nach einem umfassenden Desaster wieder aufzubauen. Ihr müsst Siedlungen in einem lebensfeindlichen Umgebung errichten und euch nach und nach durch Ressourcengewinnung und Technologien einen festen Platz im Ödland sichern.



Ihr müsst tückische Regionen erschließen, neue Basen bauen, Kontakte mit Händlern nutzen und dabei stets auf tödliche Naturereignisse wie zum Beispiel Sandstürme gefasst sein.

Bislang kann das Aufbau-Spiel die Steam-Community überzeugen – nach den ersten knapp 40 abgegebenen Stimmen steht Endzone 2 bei einer positiven Wertung auf der Plattform.

In Endzone 2 müsst ihr nach der Apokalypse eine neue Heimat aufbauen. (© Assemble Entertainment)

Steam-Bestseller: Survival-Sim schafft es nach vorne

In den Steam-Charts schießt Endzone 2 zum Start der Early-Access-Phase direkt auf Platz 5 vor und landet damit vor Spielen wie Diablo 4 und dem sehnlich erwarteten Shooter Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Dass es nicht für ganz oben in den Charts reicht, hat einen simplen Grund: Derzeit gibt es auf Steam an dem Mega-Hit Black Myth: Wukong schlicht kein Vorbeikommen – das chinesische Fantasy-RPG dominiert die Bestseller seit seinem Erscheinen nach Belieben.

