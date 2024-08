Dead by Daylight: Bedeutung der Statuseffekte

Dead by Daylight wurde um ein neues Informationssystem erweitert, das euch verschiedene Statuseffekte über ein bestimmtes Icon mitteilt. Diese Zeichen erscheinen am Bildschirmrand, doch welche Bedeutung sie alle haben, ist nicht jedem so ganz klar. Darum wollen wir euch in diesem Guide erklären, was euch die Statuseffekte anzeigen, wenn sie bei euch erscheinen.

Die Statuseffekte wurden erst später in Dead by Daylight integriert. Sie dienen dazu, euch bestimmte Dinge während eines Matches mitzuteilen. Hierbei handelt es sich um Status, von denen ihr selbst betroffen seid. Wollt ihr nun wissen, welcher Effekt euch gerade ereilt hat, dann schaut euch unsere Bilderstrecke an, in der wir alle Statuseffekte erklären.

Die Jägerin trägt uns auf ihrer Schulter. Rechts seht ihr, dass wir von zwei Stauseffekten betroffen sind, links wird uns zusätzlich kurz der Name des Statuseffekts angezeigt, der gerade aktuell hinzugekommen ist. Zudem erfahrt ihr hier, durch welches Add-on etc. der Effekt hervorgerufen wurde. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Statuseffekte in der Übersicht

Die sogenannten Statuseffekte werden euch – wie bereits erwähnt – mittels eines bestimmten Icons am Bildschirmrand angezeigt. Grund dafür ist, dass es während eines Matches vorkommen kann, dass ihr durch einen Perk, ein Add-on oder eine spezielle Spielmechanik des Killers oder eines anderen Überlebenden beeinflusst wurdet. Damit ihr nun also wisst, dass das der Fall ist, erscheint das jeweilige Icon. Jetzt müsst ihr nur noch wissen, welche Bedeutung dieses Zeichen hat, um zu wissen, welchen Status euer Charakter gerade besitzt. Derzeit gibt es 21 Statuseffekte.

Quelle der Icons: Dead by Daylight

Ahnungslos

Wird angewendet auf: Überlebende

Der Überlebende kann den Terrorradius des Killers nicht erkennen und hört ebenso nicht seinen Herzschlag, wenn dieser näherkommt.

Der Überlebende ist sicher vor Effekten, die auf Überlebende im Radius des Killers angewendet werden können.

Der Überlebende kann immer noch die Verfolgungsmusik wahrnehmen.

Bewegungsunfähig

Wird angewendet auf: Überlebende

Der Überlebende kann mit manchen Überlebenden oder Items nicht interagieren.

Manche Aktionen funktionieren nicht mehr: Haken sabotieren, Generatoren reparieren, Totems zerstören, Schließschränke betreten, Gegenstände benutzen, mit anderen Überlebenden interagieren

Blutung

Wird angewendet auf: Überlebende

Der Überlebende verursacht mehr Blutspuren.

Der Überlebende verliert jeden teilweisen Heilungsfortschritt mit einer Rate von -7 % pro Sekunde, wenn die Blutung nicht schnell gestillt wird.

Blutrausch

Wird angewendet auf: Killer

Der Killer erhält bei einer Verfolgungsjagd zunehmend Laufgeschwindigkeit.

Um der Blutlust also zu entgehen, solltet ihr zwischendurch auch mal aufhören zu rennen, wenn euch das möglich ist. Die Blutlust verfällt übrigens ganz nach 15 Sekunden, die der Killer einen Survivor nicht findet. Dann ist die Blutlust nicht mehr aktiv. Findet der Killer den Überlebenden allerdings, bevor die Blutlust vollständig verfällt, so erneuert sich der Blutlust-Timer und läuft weiter.

Erblindung

Wird angewendet auf: Killer oder Überlebende

Der Spieler, der von Erblindung betroffen ist, kann keine Auren erkennen.

Es gibt jedoch manche Auren, die davon ausgenommen werden.

Dieser Statuseffekt beeinflusst eure Sicht. Er wird durch das Add-on „Amanita Toxin“ hervorgerufen, ein Pilz-Gift. Das betrifft im Speziellen eure Aura-Lesefähigkeit, also insbesondere, wenn ihr zum Beispiel einen Perk, wie etwa „Bindung“ dabei habt, dann kann es hier zu Beeinträchtigungen kommen. Außerdem könnt ihr die Auren von Überlebenden am Haken nicht mehr sehen und wenn sich eure Teamkameraden im Todesstatus befinden. Blindheit hält für 30 Sekunden an.

Eile

Wird angewendet auf: Killer oder Überlebende

Der Spieler erhält verbesserte Laufgeschwindigkeit, abhängig von der Stärke oder dem Talent/Zusatz, die den Status hervorgerufen hat.

Eingeschränkt

Wird angewendet auf: Killer oder Überlebende

Eingeschränkte Spieler bewegen sich langsamer.

Die Stärke der Einschränkung ist abhängig von der Stärke oder dem Talent/Zusatz, die den Status hervorgerufen hat.

Enthüllt

Wird angewendet auf: Überlebende

Der Statuseffekt kommt ausschließlich im 2-vs-8-Spielmodus vor.

Die Aura des unter „Enthüllt“ leidenden Überlebenden wird für beide Killer sichtbar.

Erschöpfung

Wird angewendet auf: Überlebende

Der Überlebende kann keine Erschöpfungstalente verwenden.

Die Erschöpfung wird durch nicht-Rennen besser.

Wird der Spieler von einem Haken heruntergeholt, erholt es sich sofort vollständig von der Erschöpfung.

Lauft ihr, dann verlangsamt dies den Cooldown um 50 %. Hockt ihr, dann wird die Abklingzeit beschleunigt und klingt um 33 % schneller ab, das gilt auch, wenn ihr Interaktionen durchführt. Adrenalin ignoriert diesen Effekt übrigens.

Gebrochen

Wird angewendet auf: Überlebende

Gebrochene Überlebende können nicht mehr geheilt werden oder sich selbst über den Zustand „Verletzt“ hinaus heilen.

Gefährdet

Wird angewendet auf: Überlebende

Der betroffene Überlebende wird bereits an einem Basisangriff sterben.

Sind alle Überlebenden auf der Karte gefährdet, dann wird für alle ein warnender Ton abgespielt.

Gesegnet

Wird angewendet auf: Überlebende

Wenn sich der Überlebende innerhalb des Bereiches eines Totems aufhält, dann bekommt er den jeweiligen Segenseffekt.

Glyphe

Wird angewendet auf: Killer

Der Killer kann sehen, wenn er an der Interaktion mit einer Glyphe geschwächt ist.

Hören

Hierbei handelt es sich um einen vom Spiel ungenutzten Effekt, jedoch können entstellte Ohren, Böller und Blendgranaten den Effekt verwenden.

Kondition

Wird angewendet auf: Überlebende oder Killer

Wenn ein Überlebender unter „Kondition“-Effekt steht, dann kann dieser sich dem Schaden durch den Killer widersetzen. Der Effekt wird deutlich, indem der Charakter nach einem Treffer kurz weiß umrandet wird.

Wenn der Überlebende eine verdächtige Handlung ausführt, dann wird Kondition abgebrochen.

Wenn ein Killer unter „Kondition“-Effekt steht, dann kann er den Betäubungen durch Überlebende standhalten.

Dieser Statuseffekt erscheint, wenn einer der Überlebenden oder ihr selbst den Perk „Geliehene Zeit“ dabei hat/habt. Seid ihr von diesem Perk betroffen, weil ihr einen Überlebenden vom Haken holt oder selbst vom Haken gerettet werdet, dann zeigt euch das Icon an, dass ihr jetzt abgehärtet seid und einem Schlag des Killers standhaltet, ohne in den Todesstatus zu gelangen.

Schlafstrafe

Wird angewendet auf: Überlebende

Die als Schlafmützen abgestempelten Überlebenden brauchen deutlich länger, um von anderen Überlebenden aus der Traumwelt geholt zu werden.

Tiefe Wunde

Wird angewendet auf: Überlebende

Der unter tiefen Wunden leidende Überlebende bekommt einen besonderen Gesundheitsbalnken. Dieser sinkt immer weiter, wenn der Überlebende sich nicht heilt, von anderen geheilt wird oder weiterläuft. Erreicht der Balken Null, dann bekommt der Überlebende sofort den Todesstatus.

Unentdeckbar

Wird angewendet auf: Killer

Unentdeckbare Killer bekommen zahlreiche Boni: Terrorradius und Roter Fleck werden unterdrückt, ihre Aura ist für Überlebende nicht sichtbar, unterdrückt den Stinger-Sound und der Bildschirm des Killers bekommt einen speziellen Effekt, der den Status visualisiert.

Verflucht

Wird angewendet auf: Überlebende

Verfluchte Überlebende leiden unter den Auswirkungen des aktriven Fluchtotems.

Mindestens ein Totem auf der Karte brennt und ist aktiv! Wird euch dieser Statuseffekt angezeigt, dann steht ihr unter dem Einfluss eines Fluchs. Das kann beispielsweise beim Reparieren der Generatoren der Fall sein. Ihr könnt diesen Fluch brechen, indem ihr euch von dem Totem befreit, es findet und zerstört. Aber Achtung, sobald ihr damit beginnt, das verfluchte Totem zu zerstören, so sieht dies der Killer und er könnte sich in eure Richtung aufmachen.

Wahnsinn

Wird angewendet auf: Überlebende bei Prüfungen gegen den Doktor

Der wahnsinnig gewordene Überlebende leidet unter Halluzinationen.

Den Wahnsinn kann der Doktor bei euch auslösen. Seht ihr das Icon mit dem Gehirn, dann befandet ihr euch höchstwahrscheinlich innerhalb des statischen Feldes des Killers und habt eine Schockattacke abbekommen. Dadurch erleidet ihr verschiedene Beeinträchtigungen wie etwa Halluzinationen. Der Wahnsinn besitzt drei verschiedene Ränge. Zudem wird die Stärke bzw. die Art des Wahnsinns durch die zugehörigen Add-ons beeinflusst, die der Doktor noch mit sich trägt. Ihr könnt die höchste Wahnsinnsstufe wieder verlieren, indem ihr euch hinhockt und für ein paar Sekunden beruhigt, bis die Leiste voll ist.

Zerfleischt

Wird angewendet auf: Überlebende

Aua! Betroffene Überlebende brauchen 25 % länger, um von einem Gesundheitsstatus geheilt zu werden.

Zerfleischt trifft zu, wenn die Heilungsgeschwindigkeit um min. -20 % verringert wird.

Dieser Statuseffekt zeigt euch an, dass ihr stärker verletzt wurdet als üblich und dass ihr längere Zeit benötigt, um vollständig geheilt zu werden. Das liegt an den harten Rostflecken auf der Waffe des Killers. Insgesamt dauert dieser Statuseffekt ganze 120 Sekunden lang an.

Zeichen für den Status von Fertigkeiten

Neben den soeben erwähnten Statuseffekten gibt es beim Status-HUD auch noch die Fertigkeitsindikationen. Auch während eurer Interaktionen könnt ihr durch Perks, Opfergaben oder Add-ons beeinflusst werden. Über dem Fortschrittsbalken, also beispielsweise beim Reparieren, wird euch dann auch ein bestimmtes Icon angezeigt. Meist zeigt es euch nur an, ob etwas gerade besser oder schlechter vonstatten geht.

Blauer Fortschrittsbalnken: Normale Geschwindigkeit von 1/s

Gelber Fortschrittsbalken: Bessere Geschwindigkeit von >1/s

Roter Fortschrittsbalken: Schlechtere Geschwindigkeit von <1/s

Effizienz/Expertise

Bei diesem Zeichen erfahrt ihr, ob eure Item-Verbrauchsrate hoch oder niedrig ist.

Fortschrittsgeschwindigkeit

Seht ihr dieses Icon, dann erfahrt ihr, ob die Fortschrittsgeschwindigkeit einer Interaktion reduziert oder erhöht ist.

Glück

Seid ihr heute ein Glückspilz oder nicht? Wird euch dieses Zeichen angezeigt, dann erfahrt ihr, ob ihr bessere oder schlechtere Chancen auf eine erfolgreiche Interaktion habt. Das trifft natürlich nur auf Aktionen zu, die überhaupt misslingen können, wie etwa jemanden vom Haken oder aus einer Bärenfalle zu retten.

Heilung

Hier geht es um die Heilung und ob diese schneller oder langsamer ist.

Reparatur

Seht ihr dieses Zeichen, dann erfahrt ihr, ob die Reparatur gerade schneller oder langsamer vonstatten geht.

Sabotage

Auch die Sabotage kann schneller oder langsamer verlaufen, wie es gerade bei euch ist, zeigt euch das Icon plus die entsprechenden Pfeile.

Skill-Check-Häufigkeit

Mit diesem Icon wird euch angezeigt, ob eine Skill-Check öfter oder seltener erscheint. Das erfahrt ihr aber immer nur nach dem ersten Skill-Check.

Skill-Check-Schwierigkeit

Ob der Skill-Check einfacher oder schwieriger sein wird, erfahrt ihr über dieses Zeichen. Auch dies wird euch nur nach dem ersten Skill-Check angezeigt. Wie stark ihr jeweils beeinflusst werdet, wird euch durch kleine Pfeile an der Seite angezeigt. Dabei steht ein Pfeil für eine schwache Beeinflussung, zwei für eine mittlere und drei für eine starke.

Bedenkt, dass das jeweilige Icon nur erscheint, wenn die Interaktion, die ihr gerade ausführt, direkt von dem Status beeinflusst wird.