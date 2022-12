Mit The Callisto Protocol erwartet euch eines der Survival-Horror-Highlights in 2022. Doch wie lange ist die Spielzeit vom Dead-Space-Klon? Wir geben euch an dieser Stelle alle Infos zu Spieldauer, Umfang und Kapitelübersicht.

Spieldauer von The Callisto Protocol

The Callisto Protocol ist ein geradliniges Survival-Horror-Spektakel und weist sehr viele Ähnlichkeiten zur Dead-Space-Reihe auf. Wir haben in unserem Spieldurchgang beim ersten Mal ca. 9 Stunden und 30 Minuten benötigt, um den Abspann zu sehen. Im Durchschnitt werdet ihr also wohl ca. 8-12 Stunden für einen Spieldurchlauf benötigen.

Umfang und Kapitelübersicht

Abseits der Story gibt es im Spiel nicht viel zu entdecken und auch der Wiederspielwert hält sich in Grenzen. Alle Schwierigkeitsgrade sind von Beginn an wählbar und auch ein New Game Plus sucht man (noch) vergeblich. Allerdings sind schon jede Menge Inhalte im Season Pass angekündigt worden. Darunter neue Todesanimationen, neue Spielmodi, ein Horde-Modus und auch ein Story-DLC sollen kommen.

In der Release-Version könnt ihr euch allerdings bisher nur auf das Upgraden der Waffen und das Sammeln der Data-Bios-Collectibles konzentrieren. Wenn ihr auch noch alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt, werdet ihr ca. 15-20 Stunden mit The Callisto Protocol Freude haben.

The Callisto Protocol umfasst acht Kapitel. Die Levelübersicht sieht wie folgt aus:

Kapitel 1: Fracht

Kapitel 2: Ausbruch

Kapitel 3: Nachwirkungen

Kapitel 4: Habitat

Kapitel 5: Verloren

Kapitel 6: Unten

Kapitel 7: Kolonie

Kapitel 8: Turm

Jedes Kapitel umfasst mindestens 30 Minuten bis maximal zwei Stunden. Die Missionen sind dabei meist geradlinige Levelschläuche. Manchmal könnt ihr auch verschiedene Abzweigungen wählen, die am Ende aber zu Sackgassen oder wieder zu einem Hauptpfad zusammenverlaufen. Es gibt auch einige Bosskämpfe im Spiel, die all eure Fähigkeiten fordern werden.