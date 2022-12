Schon lange kämpfen PlayStation und Xbox um den Titel des Konsolenkönigs. Ein wichtiges Merkmal ist dabei, auf welcher Plattform die Spiele besser laufen und schöner aussehen. Bei dem neuen Horror-Game The Callisto Protocol scheint auf der Xbox Series X allerdings etwas schief gelaufen zu sein.

PlayStation 5 Facts

PS5 oder Xbox: The Callisto Protocol ist nicht überall gleich

Wenn es um Grafik-Qualität auf Konsolen geht, gibt es aktuell nichts Besseres als die PlayStation 5 und Xbox Series X. Da das brandneue Horror-Spiel The Callisto Protocol jetzt mit stimmungsvollen und wunderschönen Bildern beeindrucken will, bietet sich ein direkter Vergleich der beiden Konsolen-Versionen an. Hier zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede.

Der YouTube-Kanal Digital Foundry ist darauf spezialisiert, der technischen Qualität neuer Spiele genau auf den Zahn zu fühlen. In der Analyse zu The Callisto Protocol wird hierbei klar, dass die Xbox Series X häufiger mit Framerate-Einbrüchen zu kämpfen hat. Selbst ein Patch der Entwickler konnte nicht beheben, dass 30 fps immer wieder unterschritten werden. Kurios ist hierbei, dass die PlayStation-Version des Spiels zum aktuellen Zeitpunkt zusätzliche Raytracing-Effekte bietet und trotzdem noch stabiler läuft als die Xbox-Version.

Schaut euch hier die Analyse von Digital Foundry zu The Callisto Protocol an:

PS5 und Xbox Series X stechen den PC aus

Insgesamt betont Digital Foundry allerdings, dass The Callisto Protocol ein wunderschönes Spiel ist. Sowohl PS5 und Xbox Series X bieten außerdem einen Performance Mode, mit dem beide Plattformen auch weitgehend stabile 60 FPS unterstützen. Wesentlich schlimmer sehe die Lage auf dem PC aus. Hier gebe es so viele ernste Performance-Probleme, dass Digital Foundry empfiehlt, das Spiel überhaupt nicht auf dem PC zu kaufen, solange diese Probleme nicht behoben wurden.

Schaut euch hier Gameplay zu The Callisto Protocol an:

The Callisto Protocol: Official Gameplay Reveal Trailer

The Callisto Protocol bietet Horror im All

In The Callisto Protocol werdet ihr auf eine Gefängniskolonie geschickt, wo ihr euch mit einer außerirdischen Bedrohung herumschlagen müsst. Der Survival-Horror hat im Test unserer Kollegen von spieletipps 85 von 100 Punkten bekommen. Vor allem Fans von Dead Space würden mit der Weltraum-Action glücklich werden.