Neuer Strategie-Hit auf Steam: Nach dem irren Trailer will ich sofort loszocken

Ein neues Mittelalter-Game auf Steam kombiniert Strategie, Action-RPG und Dinos. Wenn ihr schon immer sehen wolltet, wie ein Wikinger auf einem T-Rex reitet, müsst ihr jetzt nicht länger warten. Den Trailer zu Dinolords haben wir auch direkt oben eingebunden.

Dinolords hat Dinos und Ritter: Was braucht man mehr?

Was hat das Mittelalter schon immer gebraucht? Richtig, Dinosaurier! Dinolords behebt diesen schwerwiegenden Fehler der Geschichtsschreibung und lässt die furchterregenden Bestien in der Wikinger-Invasion von England mitmischen. Dummerweise steht ihr auf der Seite der Engländer.



Dinolords hat nicht nur einen der besten Namen der Spielegeschichte, sondern mischt auch einige vielversprechende Genres. Zunächst müsst ihr euch ein Dorf und Befestigungsanlagen aufbauen und die Bevölkerung zufrieden halten. Gerade Produktionsanlagen und der Burgenbau erinnern hier stark an Stronghold.

Allerdings steuert ihr in Dinolords eine einzelne Spielfigur und führt eure Truppen persönlich in die Schlacht. Dafür könnt ihr auf Schwert und Bogen zurückgreifen, aber auch Spezialattacken nutzen.



Bisher hat Dinolords noch keinen Release-Termin. Das Spiel soll zunächst im Early Access erscheinen:

Dinolords Northplay

Dieses Strategie-Game auf Steam kann ein richtiger Hit werden. (© Northplay, Ghost Ship Publishing, Valve)

So funktioniert der Dino-Krieg im Steam-Hit

Das absolute Highlight der Action-Strategie-Mischung sind natürlich die Dinos. Entwickler Northplay zeigt schon im Trailer, dass sie wissen, was das irre Szenario braucht. Da rennt ein T-Rex gegen eine Mauer aus Stein, um eine Bresche für nachfolgende Truppen zu schlagen und Wikinger stülpen Langboote über Stegosaurier, um sie vor Pfeilen zu schützen. Absolut genial!



Bisher sieht es so aus, als würden vor allem die angreifenden Wikinger auf Dino-Truppen setzen. Der eigene Lord kann aber zumindest auf einem kleineren gefiederten Biest reiten. Für die fertige Version wünsche ich mir allerdings auch einen eigenen Tyrannosaurus Rex.

