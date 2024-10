Letzter Platz für Sony: Diese PS5 hinkt sogar der Xbox hinterher

Die PS5 hat den Konkurrenzkampf gegen die Xbox Series X|S klar gewonnen – doch ein Blick auf die einzelnen Konsolenmodelle sorgt für eine faustdicke Überraschung. Denn Sony stellt trotz seiner Dominanz das aktuell unbeliebteste Konsolenmodell überhaupt.

Ansage an Sony: All-Digital-PS5 ist unbeliebt

Insgesamt hat sich die PS5 seit ihrem Release weltweit rund doppelt so gut verkauft wie die Xbox Series X|S. Nachdem klaren Sieg in der PS4-Generation geht also auch diese Runde wieder an Sony. Doch kurioserweise stellt das Unternehmen gleichzeitig auch die aktuell unbeliebteste Konsole.

Die All-Digital-PS5 hat in dieser Konsolengeneration nämlich bislang die wenigsten Exemplare verkauft. Dies lässt sich aus den neuesten Zahlen ableiten, die Industrie-Experte Mat Piscatella auf der Social-Media-Plattform Bluesky gepostet hat.

Laut Piscatella halten sich die Series-X- zu Series S-Verkäufe knapp die Waage – die teurere Xbox hat mit 51 Prozent etwas mehr verkauft. Bei der PS5 dagegen hat die All-Digital-Edition bislang gerade einmal für 18 Prozent des Konsolenabsatzes gesorgt.

Da die PS5 bislang rund 61,7 Millionen Exemplare verkauft hat, während Xbox auf rund 28,3 Millionen Exemplare kommt, bedeutet dies Folgendes:

Sony konnte bislang 11,1 Millionen All-Digital- und 50,6 Millionen Disc-Laufwerk-Konsolen verkaufen, während die Series S 13,9 Millionen und die Series X 14,4 Millionen Exemplare an die Gamer gebracht hat. Damit liegt die All-Digital-PS5 auf dem letzten Platz. (Quelle: Bluesky)

Xbox und PlayStation setzen voll auf digitale Spiele

Der Trend beim Konsolen-Kauf ist also vor allem auf der PlayStation-Seite eindeutig: Spieler bevorzugen es, ein Disc-Laufwerk zu besitzen. Dies ist insofern interessant, weil die digitalen Spielekäufe in den letzten Monaten nachweislich in die Höhe geschossen sind.

Doch offensichtlich ist die Mehrheit der Spieler noch immer daran interessiert, sich die Option zwischen digitalen Games und Spielen auf physischen Medienträgern offenzuhalten. Kein Wunder also, dass das Fehlen eines Disc-Laufwerks bei der PS5 Pro für solch einen Aufschrei gesorgt hat.

