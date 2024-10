Marvel-Flop mit Ansage: Neuer Blockbuster kassiert Kritiker-Klatsche

Venom: The Last Dance Final Trailer

Mit Venom: The Last Dance bekommt die Trilogie um den außerirdischen Antihelden aus dem Spider-Man-Universum ihren Schlusspunkt. Die Kritiken zu dem neuen Marvel-Film aus dem Hause Sony fallen allerdings ziemlich negativ aus – den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Venom: The Last Dance geht bei Kritikern unter

Venom: The Last Dance hat am 24. Oktober 2024 seine Premiere in den Kinos gefeiert. Wer bei dem dritten Teil der Reihe allerdings auf einen Qualitätssteigerung im Vergleich zu den ersten beiden Filmen gehofft hat, wird den Kritikerstimmen zufolge enttäuscht.

Auf RottenTomatoes sieht es für den neuen Action-Blockbuster direkt zappenduster aus – nach 71 abgegebenen professionellen Kritikerurteilen steht Venom 3 gerade einmal bei 37 Prozent positiver Stimmen. (Quelle: RottenTomatoes)

In Venom: The Last Dance schlüpft Tom Hardy erneut in die Rolle von Eddie Brock, der in enger Zusammenarbeit mit dem titelgebenden Symbionten die Welt retten muss. Dieses Mal geht es gegen Knull, einen Symbiont-Bösewicht, der es auf Venom abgesehen hat, um seine finsteren Pläne voranzutreiben.

Kritiker bemängeln, dass der Marvel-Film ein chaotisches Machwerk mit austauschbaren Action-Szenen und zu wenig Plot-Logik und Substanz sei, der sich sein emotional-gedachtes Finale nicht wirklich erarbeitet.

Eddie Brock (Tom Hardy) geht mit dem Außerirdischen Venom eine Symbiose ein. (© Sony)

Venom 3 ist ein erwartbarer Kritiker-Flop

Angesichts der beiden Vorgänger dürfte es die wenigsten Zuschauer überraschen, dass Venom: The Last Dance die Kritiker nicht aus den Sitzen haut.

Während der zweite Teil, Venom: Let There Be Carnage, immerhin eine Kritikerwertung von 59 auf RottenTomatoes innehält, schaffte es der erste Teil sogar nur auf desaströse 30 Prozent positive Bewertungen.

Die Erwartungen sollten also ohnehin nicht allzu hoch angelegt worden sein. Wem die ersten beiden ebenfalls unbalancierten Venom-Filme nicht gefallen haben, kann sich den dritten Teil wohl ohne großes Nachdenken einfach schenken.

