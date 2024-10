John Wick 5: Regisseur verrät, was für eine Fortsetzung passieren muss

Ich habe die vier John-Wick-Filme geliebt, fand allerdings jeden neuen Teil auch immer einen Tick schwächer als den vorigen. Und wenn ich mir anschaue, wie Hollywood mit anderen Reihen umging, habe ich wenig Hoffnung, dass ein John Wick Chapter 5 nochmal das Niveau des ersten Teils erreicht. Vielleicht liegt es an Keanu Reeves, dass ich hier an den enttäuschenden vierten Matrix-Film denke. John Wick hat besseres verdient. Für den Moment halte ich den Weg mit Ablegern im Wick-Universum für vielversprechender: Der Trailer für Ballerina hat mir sehr viel Lust auf den Film gemacht.

From the World of John Wick: Ballerina - Trailer Deutsch