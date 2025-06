Ballerina enttäuscht: Das sind die neuesten Zahlen und Pressestimmen zum Actionfilm

Wer ästhetisches Geballer und fette Action liebt, der muss jetzt ins Kino.

Update vom 11. Juni 2025: Obwohl die Pressestimmen überwiegend positiv ausfallen, bleibt der Actionfilm Ballerina hinter den Erwartungen zurück. In den USA konnte der Film zum Start nicht die Spitzenposition der Kinocharts für sich beanspruchen. Prognostiziert wurde ein Einspielergebnis zwischen 35 und 40 Millionen US-Dollar für die USA. In der Realität konnte Ballerina aber nur 25 Millionen US-Dollar in den Staaten einspielen (Quelle: Variety).

Ursprünglicher Artikel vom 05. Juni 2025:

So urteilt die Presse über Actionfilm Ballerina

Der neue Actionfilm Ballerina läuft ab sofort in den deutschen Kinos. Das Spin-off mit Ana de Armas in der Hauptrolle erweitert den Filmkosmos rund um Auftragskiller John Wick. Damit tritt der Streifen von Regisseur Len Wiseman allerdings auch ein schweres Erbe an, immerhin gelten die vier John-Wick-Filme als einige der besten Actionfilme der letzten 10 Jahre.

Ob Ballerina genauso gut oder vielleicht sogar noch besser ist, darüber hat die internationale Presse bereits abgestimmt. So sind derzeit 78 Prozent aller Reviews zum Actionfilm positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Die Kritiker loben dabei vor allem die knackige Action und die Performance von Ana de Armas.

Ballerina ist absurd, spannend und großartig, und ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber obwohl Ballerina nicht wie ein echter John Wick-Film beginnt, endet er doch wie einer. (Quelle: Vulture

De Armas ist eine magnetische Präsenz mit den richtigen Bewegungen, und Wisemans muskulöse Regie sorgt für kurzweilige Sommer-Action-Unterhaltung mit viel Stil. (Quelle: The Hollywood Reporter

Die Kampfszenen sind das Einzige, was Ballerina zu bieten hat, aber sie sind häufig, abwechslungsreich und clever genug, um den Film zu einem würdigen Sommervergnügen zu machen. (Quelle: The Film Verdict

Insgesamt schneidet Ballerina zwar schwächer ab als die John-Wick-Filme, aber das Ergebnis kann sich offenbar trotzdem sehen lassen. Was gemessen an den schwierigen Produktionsbedingungen – der Film wurde um ein Jahr verschoben – nicht gerade selbstverständlich ist.

Das John-Wick-Universum wächst und wächst

Nach Ballerina können sich Actionfans auf noch mehr John Wick freuen. So wird bereits an einem fünften Teil gearbeitet. Parallel dazu bekommt auch Gegenspieler Cain (bekannt aus John Wick 4) einen eigenen Film. Darüber hinaus wurde erst vor Kurzem ein animiertes Prequel angekündigt. Alle drei Filme haben aber noch kein Starttermin (Quelle: Deadline).

Auf Amazon Prime Video schon heute abrufbar ist dagegen die Prequel-Serie The Continental: From the World of John Wick:

