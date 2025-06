Film mit Tom Cruise jetzt bei Netflix: „Eine lustige Lüge, die auf einer wahren Geschichte basiert“

Tom Cruise schlüpft in „Barry Seal – Only in America“ in die Rolle des titelgebenden Abenteurers. Den Actionfilm könnt ihr jetzt auf Netflix streamen.

Inspiriert von einer wahren Begebenheit

Der Film entführt euch in das Leben eines mutigen Piloten, der sich auch als Schmuggler einen Namen macht. Bekannt aus Blockbuster-Hits wie „Mission: Impossible“ und „Top Gun“, begeistert Tom Cruise mit einer packenden Performance, die Nervenkitzel und Spannung garantiert.

Wenn ihr den Film selbst erleben möchtet, könnt ihr „Barry Seal – Only in America“ ab Sonntag, den 8. Juni 2025 bei Netflix im Stream anschauen. Alternativ steht euch der Film auch bei Amazon Prime Video zur Verfügung.

Das erwartet euch in „Barry Seal – Only in America“

Der Film schildert die Erlebnisse von Barry Seal, der von der CIA rekrutiert wird, um geheime Operationen auszuführen, die in enger Verbindung mit einem kolumbianischen Drogenkartell stehen. Doch je stärker er in den Sumpf des Drogenhandels und des Waffenschmuggels hineingezogen wird, desto riskanter und komplexer wird sein Doppelleben.

Anfangs ist die Mission noch von rasantem Erfolg und enormen finanziellen Gewinnen gezeichnet, doch schon bald wird Seal von den Folgen seines Handelns übermannt.

Tom Cruise ist dafür bekannt, dass er seine Stunts alle selbst ausführt. Unsere kino.de-Kollegen zeigen euch im Video, welcher seiner Stunts zu den krassesten der Filmgeschichte gehören:

Die 5 krassesten Stunts der Filmgeschichte

Deshalb solltet ihr „Barry Seal – Only in America“ schauen

„Barry Seal – Only in America“ überzeugt mit einer packenden Handlung, beeindruckender darstellerischer Leistung und mitreißenden Actionszenen. Die Tatsache, dass die Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht, verleiht dem Werk eine interessante Tiefe (via Collider). Doug Liman beschreibt den Film als „Eine lustige Lüge, die auf einer wahren Geschichte basiert“ (via Nola).

In der Rolle des Barry Seal glänzt Cruise, der die Vielschichtigkeit und innere Zerrissenheit der Figur auf beeindruckende Weise darstellt. Dabei hat Cruise alle Flugszenen selbst gedreht, denn er ist im echten Leben ein qualifizierter Pilot.

Die Regiearbeit ist temporeich und sorgt dafür, dass Zuschauer von der ersten bis zur letzten Minute gefesselt bleiben. Die gelungene Kombination aus Spannung, Witz und emotionalen Momenten macht den Film zu einem spannenden und unterhaltsamen Erlebnis.