„Hacks“ Staffel 4: Wann geht die Serie in Deutschland weiter?

Fans der Serie „Hacks“ können sich auf den Start der vierten Staffel in den USA freuen. Doch wann wird „Hacks“ Staffel 4 in Deutschland verfügbar sein?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Comedy-Serie „Hacks“

Die Comedy-Serie „Hacks“ hat sich in den letzten Jahren einen festen Platz unter den cleversten TV-Produktionen gesichert. Im Mittelpunkt stehen die berühmte Stand-up-Komikerin Deborah Vance (Jean Smart) und die zynische Autorin Ava Daniels (Hannah Einbinder).

Anzeige

Gemeinsam bewegen sie sich zwischen kreativer Kooperation, Konkurrenz und einer überraschenden Freundschaft. Jetzt stellt sich für ihre Fans die Frage: Wann wird es mit der vierten Staffel von „Hacks“ weitergehen?

US-Start der vierten Staffel „Hacks“

Max (zuvor HBO Max) gab die Verlängerung der Serie am Tag des Finales der dritten Staffel bekannt. Die Comedy-Serie hat sich durch ihre bissige Satire, herausragende Charakterentwicklung und ihren humorvollen Blick hinter die Kulissen der Unterhaltungsbranche einen festen Platz bei den Zuschauern gesichert.

Der Streamingdienst äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit mit dem Kreativteam und bestätigte, dass Deborah, Ava und die übrigen Charaktere der Serie „Hacks“ in einer weiteren Staffel zurückkehren werden.

Die vierte Staffel feierte am 10. April 2025 ihre US-Premiere und endete mit dem Finale am 29. Mai 2025. Wann deutsche Fans mit der neuen Staffel rechnen können, bleibt allerdings offen. Ein Blick auf die bisherigen Deutschlandstarts gibt Hinweise: Staffel 3 erschien fünf Monate nach der US-Ausstrahlung bei RTL+, während Staffel 1 und 2 erst ein Jahr später verfügbar waren. Somit könnte Staffel 4 entweder schon im Winter 2025 oder erst im Frühjahr 2026 in Deutschland starten.

Anzeige

Ihr steht auf Comedy-Serien? Dann seht ihr im Video unserer kino.de-Kollegen die 12 besten Comedy-Serien auf Amazon Prime:

Große Hoffnungen für die Zukunft von „Hacks“

Die Verlängerung fügt sich nahtlos in die langfristige Vision der Showrunner Lucia Aniello, Jen Statsky und Paul W. Downs ein, die von Beginn an mit einer fünfteiligen Erzählstruktur für die Serie gearbeitet haben. „Das ist nach wie vor unser Plan“, betonte Aniello gegenüber Elle.

Anzeige

Schon seit der Konzeptentwicklung im Jahr 2015 hatten sie eine klare Vorstellung davon, wie sich „Hacks“ entfalten soll. Mit der vierten Staffel kommt die Serie ihrem geplanten Abschluss ein Stück näher. Wie sich die komplexe Dynamik zwischen Deborah und Ava entwickelt, bleibt voller Spannung abzuwarten.