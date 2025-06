„Gangs of London“ Staffel 4: Wird es eine Fortsetzung geben?

Inzwischen wurden drei Staffeln der britischen Krimiserie veröffentlicht. Doch wie steht es um „Gangs of London“ Staffel 4?

Die Krimiserie „Gangs of London“

Seit ihrem Debüt hat sich „Gangs of London“ einen Ruf als eine der intensivsten und spannendsten Gangsterserien erarbeitet. Die britische Produktion beleuchtet die erbitterten Machtkämpfe rivalisierender krimineller Organisationen in London und setzt auf eine Mischung aus kompromissloser Gewalt, actionreichen Szenen und intriganten Wendungen.

Nach dem Erfolg der ersten beiden Staffeln steht die Fortsetzung bereits in den Startlöchern: Staffel 3 ist seit dem 20. März 2025 auf Sky und WOW verfügbar. Während die Vorfreude auf die neuen Episoden wächst, fragen sich viele Fans, ob es auch eine vierte Staffel geben wird.

Kommt „Gangs of London“ Staffel 4?

Bislang ist unklar, ob „Gangs of London“ um eine vierte Staffel verlängert wird, da es noch keine offiziellen Ankündigungen gibt. Die Entscheidung über die Zukunft der Serie dürfte maßgeblich von den Einschaltquoten der dritten Staffel abhängen.

Sollte die Show weiterhin erfolgreich laufen, stehen die Chancen für eine Fortsetzung gut, insbesondere da die düstere und brutale Erzählweise bei Fans von Crime- und Action-Serien großen Anklang findet. Weder Sky noch AMC haben sich bisher zu einer möglichen Fortsetzung geäußert, weshalb erst die kommenden Monate zeigen werden, ob die Produktion weiterer Folgen in Betracht gezogen wird.

Alternative Krimi- und Gangsterserien

Falls ihr Serien sucht, die einen ähnlichen Stil wie „Gangs of London“ haben, könnten euch die folgenden Empfehlungen interessieren:

„Peaky Blinders“: Diese gefeierte britische Gangsterserie erzählt die Geschichte der Shelby-Brüder, die im Birmingham der 1920er-Jahre ein kriminelles Imperium errichten. Mit intensiven Machtkämpfen, politischem Kalkül und einer herausragenden Darstellung von Cillian Murphy ist die Serie ein absolutes Highlight. Ihr könnt alle sechs Staffeln im Netflix-Abo streamen.

„Top Boy“: Diese fesselnde Crime-Serie taucht tief ein in die Welt der Drogenkriege und das harte Leben auf den Straßen Londons. Durch ihre authentischen Figuren und die realistische Inszenierung wird die Serie zu einem mitreißenden Erlebnis. Sie steht euch ebenfalls bei Netflix zur Verfügung.

„Gomorrha“: Die italienische Mafia-Serie, inspiriert von Roberto Savianos Bestseller, beleuchtet die skrupellosen Geschäfte der Camorra in Neapel. Wenn ihr düstere Krimi-Dramen mit gesellschaftlicher und politischer Tiefe mögt, werdet ihr hier voll auf eure Kosten kommen. Alle Folgen könnt ihr bei Netflix streamen.

