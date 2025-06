„Your Friends & Neighbors“ Staffel 2: Die Apple TV+-Serie geht weiter

Fans von „Your Friends & Neighbors“ können beruhigt sein, denn um die Zukunft der Serie steht es gut. Aber wann kommt Staffel 2?

Die Apple TV+-Serie „Your Friends & Neighbors“

Seit dem 11. April 2025 können Zuschauer in Deutschland die schwarzhumorige Serie „Your Friends & Neighbors“ auf Apple TV+ verfolgen. Mit der Veröffentlichung des Finales am 30. Mai 2025 wächst die Neugierde darauf, ob es eine Fortsetzung geben wird.

Die Handlung dreht sich um Coop (Jon Hamm), einen früheren Hedgefonds-Manager, der nach einer Scheidung und dem Verlust seines Jobs ein kriminelles Doppelleben beginnt, um seinen luxuriösen Lebensstil in einer ruhigen Vorstadt zu bewahren.

Mit ihrer Kombination aus satirischer Gesellschaftskritik, subtiler Spannung und der moralischen Abwärtsspirale ihres Antihelden überzeugt die Serie.

„Your Friends & Neighbors“ Staffel 2 kommt

Eine Fortsetzung der Serie ist bereits beschlossene Sache (via Esquire). Sie verspricht prominente Verstärkung: In der zweiten Staffel erhält Hamm Unterstützung durch James Marsden („X-Men“ und „Westworld“), der sich dem Ensemble anschließt.

Ob Marsden einen weiteren arroganten Villenbewohner verkörpern oder an Coops Seite stehen wird, bleibt offen. Fest steht, dass seine Figur frischen Wind und Konfliktpotenzial mitbringen dürfte. Zudem kehren Olivia Munn („Predator: Upgrade“) und Amanda Peet („2012“) für die neuen Episoden wieder zurück.

Wann kommt die zweite Staffel von „Your Friends & Neighbors“?

Ein konkretes Startdatum für die neuen Episoden steht aktuell noch aus. Allerdings wurde auf X bereits angekündigt, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel begonnen haben. Somit wäre ein Release 2026 auf Apple TV+ durchaus möglich.

Wer neugierig darauf ist, ob Coop sein Doppelleben weiterhin aufrechterhalten kann oder ob sein mühsam errichtetes Kartenhaus endgültig in sich zusammenfällt, kann sich auf die Fortsetzung von „Your Friends & Neighbors“ freuen.