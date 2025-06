„Final Destination 7“: Wird die Reihe fortgesetzt?

Aktuell läuft der 6. Teil der Reihe „Final Destination: Bloodlines“ in den Kinos. Aber wie stehen die Chancen auf eine weitere Fortsetzung der Horrorfilmreihe?

Der sechste Teil der „Final Destination“-Reihe

Seit dem 15. Mai 2025 könnt ihr mit „Final Destination: Bloodlines“ bereits den sechsten Teil der morbiden Horrorreihe in den deutschen Kinos sehen. Dabei entwickelt sich das Sequel zu einem echten Kassenschlager. Das Budget des Horrorfilms lag bei rund 50 Millionen US-Dollar.

In den knapp drei Wochen seit Release spielte der Film bereits über 230 Millionen US-Dollar ein. Damit wird die Fortsetzung mühelos ihre Produktionskosten mehr als verfünffachen. Schon jetzt ist der sechste Teil damit der erfolgreichste Film des gesamten Franchise.

„Final Destination 7“ fest eingeplant?

Horrorfilmreihen gehören zu den Filmen mit den meisten Fortsetzungen. Egal ob Freitag der 13. (12 Filme), Halloween (13 Filme) oder SAW (10 Filme). Oft sind diese Filme verhältnismäßig günstig zu produzieren und erfreuen sich dennoch einer treuen Fan-Gemeinde.

Betrachtet man sich den enormen, wirtschaftlichen Erfolg, den aktuell „Final Destination: Bloodlines“ einfährt, so kann man ziemlich sicher mit einer Fortsetzung der Reihe rechnen. Auch bei den Fans kommt der Film sehr gut an. So schlägt das Tomatometer von Rotten Tomatoes auf stolze 92 Prozent aus.

Das Video unserer Kollegen von kino.de gibt euch einen Vorgeschmack auf „Final Destination: Bloodlines“:

Eine weitere Fortsetzung? Das sagt der Macher

Der Schöpfer der Reihe, Craig Perry, ist ziemlich überzeugt von den Filmen und behauptet von sich selbst, durch die alltäglichen Todesszenen mittlerweile traumatisiert zu sein. So bewege er sich sehr vorsichtig durch die Welt, um nicht durch eine Ironie des Schicksals einen Tod wie die Charaktere in seinen Filmen zu sterben.

Dabei berichtet er, dass „Final Destination: Bloodlines“ einen langen Entstehungsprozess gegangen sei. So hätte unter anderem die weltweite Pandemie die Arbeiten an dem Film immer wieder verzögert. Er ist überzeugt von den Möglichkeiten der Reihe und hofft, den Fans in Zukunft noch viele, kreative Tode präsentieren zu können. Wichtig sei es, dass die Todesszenen stets den Eindruck erwecken, dass sie uns allen jederzeit genauso widerfahren können.