Die „Halloween“-Reihe besteht inzwischen aus 13 Filmen: von John Carpenters Original aus dem Jahr 1978 bis zu David Gordon Greens „Halloween Ends“, der am 13. Oktober 2022 in die deutschen Kinos kam. In den 44 Jahren gab es zahlreiche Fortsetzungen und sogar ein Reboot, wodurch die Handlung der Reihe immer wieder unterbrochen wurde. Im Mittelpunkt der „Halloween“-Filme steht natürlich die Geschichte von Laurie Strode, die meistens von Jamie Lee Curtis verkörpert wird, und ihrem Serienkiller-Nemesis Michael Myers unter seiner ikonischen Maske. Damit ihr den Überblick behalten könnt, zeigen wir euch hier nicht nur die Reihenfolge der kompletten „Halloween“-Filme, sondern auch noch die einzelnen Unterteilungen der durchaus komplizierten Horror-Reihe.

Die „Halloween“-Filmreihenfolge nach Erscheinungsdatum

Für das ganze „Halloween“-Erlebnis könnt ihr die 13 Filme natürlich ganz einfach nach ihrem Erscheinungsdatum schauen. Dann erlebt ihr die Entwicklung der Reihe und des Horror-Genres an sich aus nächster Nähe mit und seid am Ende wahre „Halloween“-Experten. Diese 44 Jahre umspannende Zeitreise sieht dann wie folgt aus:

Die „Halloween“-Fortsetzungen mit Michael Myers

Wenn ihr nur die ursprünglichen „Halloween“-Filme mit Michael Myers sehen wollt, seid ihr bei den Fortsetzungen an der richtigen Adresse. Zwischen 1978 und 1995 erschienen ganze sechs Filme der Reihe, wobei ihr euch „Halloween III“ aus dem Jahr 1982 getrost sparen könnt. Dieser Teil dreht sich als einziger der Reihe nicht um Myers und ist somit losgelöst vom Rest. Erst nach dem finanziellen Flop des dritten Films besann sich das Produktionsteam auf alte Stärken zurück und holte in „Halloween IV“ Michael Myers zurück. Laurie Strode, der Hauptcharakter der ersten beiden Teile, ist bei diesen drei Fortsetzungen allerdings nicht mit an Bord und wurde stattdessen nach einem Autounfall für tot erklärt.

„Halloween – Die Nacht des Grauens“ (1978)

„Halloween II – Das Grauen kehrt zurück“ (1981)

„Halloween IV – Michael Myers kehrt zurück“ (1988)



„Halloween V – Die Rache des Michael Myers“ (1989)



„Halloween VI – Der Fluch des Michael Myers“ (1995)

Die „Halloween“-Reihenfolge mit Laurie Strode

Drei Jahre nach „Halloween VI“ kehrte Jamie Lee Curtis dann wieder als Laurie Strode zurück. „Halloween: H20“ ignorierte die letzten vier Fortsetzungen und knüpfte stattdessen an Strodes bis dato letzten Auftritt in „Halloween II“ an. In „H20“ wird die inzwischen erwachsene Heldin von ihrer Vergangenheit eingeholt und muss sich wie in der direkten Fortsetzung „Halloween: Resurrection“ erneut gegen Michael Myers zur Wehr setzen.

„Halloween – Die Nacht des Grauens“ (1978)

„Halloween II – Das Grauen kehrt zurück“ (1981)

„Halloween: H20″ (1998)



„Halloween: Resurrection“ (2002)

Das „Halloween“-Reboot von Rob Zombie

Weitere fünf Jahre später folgte das erste und bisher einzige Reboot der „Halloween“-Reihe. „Halloween“ aus dem Jahr 2007 hat mit den Vorgängern folglich nichts gemein, ihr könnt die beiden Filme also losgelöst vom Rest anschauen. Regisseur Rob Zombie besetzte in seinem blutigen Reboot nicht nur die Rolle der Laurie Strode neu, sondern spendierte Michael Myers eine ausführliche Vorgeschichte, die den Serienkiller noch in jungen Jahren zeigt.

„Halloween“ (2007)



„Halloween 2″ (2009)

Die Reihenfolge der aktuellen „Halloween“-Filme

Und um die Verwirrung perfekt zu machen, erschien im Jahr 2018 der dritte Film der Reihe, der lediglich den Namen „Halloween“ trägt. Das sogenannte Legacy-Sequel ignoriert sämtliche Fortsetzungen, auch die mit Jamie Lee Curtis und dient als direkte Fortführung des Original-Films aus dem Jahr 1978. Genau 40 Jahre nach ihrem ersten Auftritt hat sich die gealterte Laurie Strode dieses Mal auf Michael Myers Rückkehr vorbereitet und die aktuelle „Halloween“-Reihe stellt das Duell der beiden in den Vordergrund. „Halloween Ends“, der am 13. Oktober 2022 in die deutschen Kinos kam, markierte dann das Ende der beiden Horror-Ikonen. Zumindest vorerst, denn das nächste Reboot oder Sequel der erfolgreichen Reihe steht bestimmt bald in den Startlöchern.

„Halloween – Die Nacht des Grauens“ (1978)

„Halloween“ (2018)



„Halloween Kills“ (2020)



„Halloween Ends“ (2022)

