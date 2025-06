„Forrest Gump 2“: Gerüchte, Fakten und warum die geplante Fortsetzung damals nicht kam

Kommt „Forrest Gump 2“ wirklich? Im Netz kursieren viele Gerüchte. Wir verraten, was aktuell über eine mögliche Fortsetzung bekannt ist.

Gibt es konkrete Pläne für „Forrest Gump 2“?

Eine Fortsetzung zu „Forrest Gump“ war tatsächlich in Planung. Drehbuchautor Eric Roth hatte bereits ein Skript fertiggestellt, das Forrests Leben in den 1990er Jahren fortführen sollte. Grundlage dafür war die Fortsetzung der Romanvorlage von Winston Groom. Geplant waren skurrile Begegnungen: etwa eine Verfolgungsjagd mit O. J. Simpson oder ein Tanz mit Prinzessin Diana.

Auch dramatische Entwicklungen waren vorgesehen. Forrest Jr., der Sohn der Hauptfigur, sollte an AIDS erkranken und von der Schule verwiesen werden. Eine zentrale Szene des Films hätte Forrest auf einer Bank vor dem Murrah Federal Building in Oklahoma City gezeigt, während seine neue Partnerin beim Bombenanschlag ums Leben kommt.

Warum wurde der Film nie gedreht?

Das Drehbuch rund um die fiktive Figur Forrest Gump wurde am 10. September 2001 eingereicht. Bereits einen Tag später veränderte der Terroranschlag auf das World Trade Center die Welt. Roth, Tom Hanks und Regisseur Robert Zemeckis beschlossen, das Projekt nicht weiterzuverfolgen. In der neuen gesellschaftlichen Stimmung schien die Geschichte nicht mehr passend.



Tom Hanks selbst sprach im Podcast „Happy Sad Confused“ über eine mögliche Fortsetzung. Der Versuch, über „Forrest Gump 2“ zu diskutieren, sei laut Hanks allerdings schnell beendet gewesen: „Nach 40 Minuten war das Thema durch.“ Der Schauspieler betont außerdem, dass er sich nie vertraglich zu Sequels verpflichtet hat: „Wenn es einen guten Grund gibt, bin ich dabei.“

Wisst ihr, wer statt Tom Hanks eigentlich als Forrest Gump vorgesehen war? Mehr dazu im Video unserer Kollegen bei kino.de:

Forrest Gump ohne Tom Hanks?

Was ist an den aktuellen Gerüchten über eine Fortsetzung dran?

Immer wieder kursieren Gerüchte über eine Fortsetzung. Ein Beispiel ist ein Video mit dem Titel „Forrest Gump 2 (2026) Spoilers and What We Know So Far“, das auf Facebook geteilt wurde. Die Quelle ist jedoch nicht verifiziert und liefert keine belastbaren Informationen. Bei dem Clip handelt es sich vermutlich um ein Konzept von Fans.

Zum Trost: „Forrest Gump 2“ als Roman und ein kleines Wiedersehen auf der Leinwand

Wer Lust auf mehr „Forrest Gump“ hat, findet in der Romanvorlage von Winston Groom (auf Amazon ansehen) sowie im Nachfolgeband „Forrest Gump & Co.“ (auf Amazon ansehen) weiteren Stoff. Dort wird die Geschichte von Forrest nach dem Filmende weitererzählt.

2024 kamen Fans auch im Kino auf ihre Kosten: Tom Hanks und Robin Wright, die einst Jenny verkörperte, standen für den Film „Here“ wieder gemeinsam vor der Kamera. Der Regisseur von „Forrest Gump“, Robert Zemeckis, führte dabei Regie. Den Film könnt ihr auf Prime Video streamen.